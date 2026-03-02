Capa Jornal Amazônia
Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

O Liberal
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o fim do casamento em dezembro de 2025, após cinco anos juntos. (Reprodução)

A noite deste domingo (1º), durante a estreia do show "Infinito Samba", Diogo Nogueira fez uma homenagem à ex-namorada, Paolla Oliveira. O cantor emocionou o público ao dedicar um bloco de seu novo show à atriz. Antes de cantar os primeiros versos de "Flor de Caña", o sambista fez uma reflexão sobre o fim do ciclo: "O amor não acaba, ele apenas se transforma".

Sob gritos eufóricos da plateia, Diogo não poupou elogios à ex-companheira. "Eu escrevi uma canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Eu não poderia deixar de cantar sem homenagear essa grande mulher, que é a Paolla Oliveira", declarou o cantor. O clima de nostalgia tomou conta do palco enquanto imagens do ex-casal em momentos de cumplicidade eram projetadas no telão, transformando a performance em um tributo à história que viveram.

A postura de Diogo ecoa as declarações recentes de Paolla durante o Carnaval 2026. Na ocasião, a atriz reforçou que a separação não apagou o respeito mútuo. "A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, e ele pela minha", afirmou a artista, descartando rumores de reconciliação, mas celebrando a manutenção dos laços. Para Paolla, o fim do namoro não significa o fim da conexão: "É para continuar e se manter firme entre a gente".

Os artistas anunciaram o fim do casamento em dezembro de 2025, após cinco anos juntos.

 

