Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

O Liberal
fonte

Paolla Oliveira é surpreendida por fã ciumenta: 'Minha namorada quer te comer e eu te odeio por isso' (Reprodução)

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, protagonizou um momento que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A artista utilizou o recurso Stories de seu Instagram para compartilhar uma interação cômica e inesperada com um casal de admiradoras, ocorrida enquanto ela ainda estava dentro de um veículo.

O episódio começou de forma enquanto o carro estava parado, uma mulher se aproximou da janela e, batendo no vidro, disparou uma frase que carregava um tom humor. “A minha mulher quer te pegar e eu te odeio por isso!”, gritou a fã.

VEJA MAIS

image Paolla Oliveira acompanha desfile da Grande Rio e recebe carinho dos integrantes na Sapucaí
Atriz compartilhou momento nas redes sociais durante apresentação da escola

image Diogo Nogueira se pronuncia sobre boatos de reconciliação com Paolla Oliveira
Casal passou 5 anos em um relacionamento

image Paolla Oliveira faz primeira publicação nas redes após término com Diogo Nogueira
"Surra de beleza passando no feed do Instagram nessa tarde de domingo", disse uma seguidora.

Visivelmente surpresa, mas mantendo o bom humor, Paolla reagiu de imediato, questionando a "fúria" da admiradora: “Que é isso, cara? Por que você me odeia?”, perguntou a atriz, rindo da situação. Logo em seguida, a mulher desfez a encenação de ciúmes e declarou sua admiração: “Não, eu te amo!”.

Após o esclarecimento, a fã trouxe a namorada para perto do carro para que ambas pudessem conhecer a artista. Paolla Oliveira divertiu-se com a dinâmica do casal e atendeu ao pedido de fotos. Ao se despedir, a atriz selou o encontro com um elogio e um conselho bem-humorado às jovens: “Você é incrível. Meninas, bebam por mim!”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Paolla Oliveira

Carnaval 2026
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

BBB 26

Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo

O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

24.02.26 7h52

LUTO

Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

Intérprete de Lewis em “A Vingança dos Nerds”, ele lutava contra transtorno bipolar há quase duas décadas, segundo a família

24.02.26 7h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda