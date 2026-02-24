Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, protagonizou um momento que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A artista utilizou o recurso Stories de seu Instagram para compartilhar uma interação cômica e inesperada com um casal de admiradoras, ocorrida enquanto ela ainda estava dentro de um veículo.

O episódio começou de forma enquanto o carro estava parado, uma mulher se aproximou da janela e, batendo no vidro, disparou uma frase que carregava um tom humor. “A minha mulher quer te pegar e eu te odeio por isso!”, gritou a fã.

Visivelmente surpresa, mas mantendo o bom humor, Paolla reagiu de imediato, questionando a "fúria" da admiradora: “Que é isso, cara? Por que você me odeia?”, perguntou a atriz, rindo da situação. Logo em seguida, a mulher desfez a encenação de ciúmes e declarou sua admiração: “Não, eu te amo!”.

Após o esclarecimento, a fã trouxe a namorada para perto do carro para que ambas pudessem conhecer a artista. Paolla Oliveira divertiu-se com a dinâmica do casal e atendeu ao pedido de fotos. Ao se despedir, a atriz selou o encontro com um elogio e um conselho bem-humorado às jovens: “Você é incrível. Meninas, bebam por mim!”.