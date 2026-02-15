Capa Jornal Amazônia
Diogo Nogueira se pronuncia sobre boatos de reconciliação com Paolla Oliveira

Casal passou 5 anos em um relacionamento

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram no final de dezembro o fim do relacionamento de quase cinco anos (Reprodução)

O cantor Diogo Nogueira quebrou o silêncio e comentou os recentes boatos sobre um possível retorno com a atriz Paolla Oliveira. Apesar das especulações que tomaram conta das redes sociais, o sambista foi direto ao ponto e garantiu que os dois não reataram o relacionamento, colocando fim às expectativas dos fãs do ex-casal neste domingo (15).

"Não voltamos, não. A gente se respeita e se ama como pessoas. Nossa relação é super maravilhosa. Não aconteceu nada grave [entre nós]. O mais importante é que tomamos uma decisão em relação ao que seria o melhor para nós dois", disse Diogo, em entrevista à Quem.

E completou: "Tenho visto ela em todos os lugares, linda e maravilhosa. Torço muito por ela, por todo o trabalho dela. Acredito que ela faça o mesmo [por mim]. Por isso, essa troca de mensagem e carinho todo".

 

Palavras-chave

Cultura

Paolla Oliveira

Diogo Nogueira
Celebridades
