Programação do CarnaBelém é iniciada em diversos pontos da capital neste domingo (15)

Programação em diversos pontos de Belém é gratuita

O Liberal
fonte

Felix Robatto se apresenta no Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica (Sônia Ferro/Divulgação)

O segundo dia de folia do CarnaBelém 2026, já começou no Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica. No Palco Fixo, na tarde deste domingo (15). Felix Robatto deu iniciou a programação com um repertório autoral e com os clássicos na música paraense.

“É uma satisfação muito grande abrir o palco neste domingo do Psica da Velha Chica. Estou muito feliz, recebendo o carinho da galera. É isso que quero falar, nosso Carnaval é plural tem de tudo e tem guitarrada também, lambada, música regional... Eu estou aqui honrado o meu lugar! Venham, compareçam, venham prestigiar e se divertir”, disse Felix Robatto.

Zaynara, Jeff Moraes Convida Naieme e Eloi Iglesias, FBC, Dj Sushinotucupi e Dj Igor Alves também se apresentam por lá ao longo do dia.

image Banda Pirô (Ygor Negrão)

Além do Ver-o-Rio, ainda tem programação do CarnaBelém na Aldeia Cabana e nos distritos. 

VEJA AS FOTOS 

CarnaBelém 2026 - DOM

Na concentração, que é na Dr. Freitas com a Pedro Miranda, a Banda Pirô já começou a apresentação. Em seguida, a banda Fruto Sensual se apresenta no trio elétrico.

“Estou muito feliz com o CarnaBelém que tem tanto nome e tantas lembranças, dá uma nostalgia muito grande e agora está de volta com o Fruto Sensual participando dessa história. Eu estou muito feliz em poder trazer música, nosso ritmo e misturar um pouquinho de Carnaval com brega, porque o Carnaval do paraense tem que ter brega. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que a chuva não vai parar o nortista jamais e os belenenses vão estar aqui em peso. A gente vai estar tocando aqueles clássicos como o Príncipe Negro, Estar no Ar... Aceita meu amor, vai ser tudo de bom”,  disse Valéria Paiva, cantora do Fruto Sensual.

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026

Félix Robatto

CarnaBelém 2026
