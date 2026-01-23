Diogo Nogueira fala sobre Paolla Oliveira em post; veja

Nesta sexta-feira (23/1), o cantor Diogo Nogueira chamou atenção ao comentar uma postagem da atriz Paolla Oliveira no Instagram. A artista celebrava seus 20 anos de carreira, e Diogo, seu ex-parceiro, expressou carinho e admiração.

Em sua mensagem, o cantor escreveu: “Parabéns garotinha!! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória… Você é gigante!! Que venham mais 20… 30… de muitos personagens incríveis. PARABÉNS”.

O anúncio da separação

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira tornaram pública a separação poucos dias antes do Natal de 2025. O anúncio foi feito por meio de uma postagem conjunta nas redes sociais. Eles estavam juntos há quase cinco anos.

Na ocasião, ambos declararam: “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”.

A celebração de Paolla Oliveira

Em sua postagem, Paolla Oliveira fez um balanço íntimo de sua trajetória, falando sobre transformações pessoais.

A atriz iniciou seu texto refletindo: “Quis comemorar os 20 anos de carreira, mas como separar quem eu sou da experiência de viver da arte, do trabalho e da vida? Ser atriz me ensinou a buscar, trocar, encontrar o outro. A errar, insistir, recomeçar. A sustentar o risco e a descoberta como parte do caminho”.

Continuando sua fala, Paolla destacou: “Fui me transformando a cada personagem que cruzou meu caminho. Segui no modo sobrevivência, dizendo sim e aprendendo a lidar com as consequências. A timidez, o medo de me expor, do julgamento e da insuficiência estiveram presentes por muito tempo. Hoje, fazem parte do que me trouxe até aqui. A arte foi me salvando aos poucos”.

Para finalizar, Paolla Oliveira agradeceu: “E ao meu público, que se interessa e se afeta por essas histórias comigo e sempre norteou minhas escolhas, obrigada”.