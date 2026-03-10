Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

Amanda Martins
fonte

Claudio Marinho dá vida a Geraldo em "Tumulus" (Divulgação)

Cinema, formação e troca de experiências marcam a programação Janelas Deroull Filmes: Mostra de Lançamentos e Diálogos”, que será realizada de 12 a 15 de março, em Belém. Promovido pela produtora Deroull Filmes, da cineasta paraense Simone Bastos, o evento reúne lançamentos de curtas-metragens, exibições, bate-papos e oficinas gratuitas no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas.

A programação começa na quinta-feira (12), às 19h30, com a exibição dos curtas Outonos na Alma” (2014) e “Epílogo” (2014), seguida da première de “Tumulus”. Após a sessão, o público poderá participar de um bate-papo com integrantes da equipe da produtora e com o ator paraense Claudio Marinho. A atividade será realizada no Sesc Ver-o-Peso, localizado na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina.

image A cineasta paraense Simone Bastos (Divulgação)

Dirigido por Simone Bastos, “Tumulus” é uma ficção dramática que aborda temas como isolamento e solidão. Na narrativa, o personagem Geraldo enfrenta uma crescente desconexão emocional com o mundo ao seu redor. O roteiro é assinado, além da paraense, por Claudio Marinho, Izabela Barros e Sandra Nebelung.

Processo criativo

Segundo a diretora, a ideia do filme surgiu a partir de reflexões vividas durante o período posterior à pandemia. Simone explica que a equipe desejava criar um roteiro e realizá-lo de forma imediata, escolhendo um tema que também atravessava suas próprias experiências. “Percebemos que o isolamento nos deixou a solidão como herança. Eu mesma não me sentia segura ou com vontade de me socializar e sempre dava desculpas para não sair de casa”, afirma.

Ao longo do processo criativo, elementos de estranhamento foram incorporados à narrativa, como a presença de um drone dentro da casa, a compulsão por compras na internet e o medo de atender um motoboy. Há ainda situações que flertam com o surreal, como o diálogo do protagonista com um personagem já falecido. 

Para a diretora, essas situações ajudam a evidenciar o estado emocional do protagonista. “O personagem Geraldo nasceu para mostrar que a solidão em demasia nos afasta de tudo e de todos. Precisamos ficar atentos para não sermos enterrados em nossas próprias casas”, acrescenta.

Responsável por interpretar o personagem central da história, Claudio Marinho observa que a perda de conexão com o mundo está presente desde o início da narrativa, embora o próprio personagem não perceba plenamente esse processo. 

“Geraldo está o tempo todo buscando comunicação, mas sem força, sem convicção, sem estímulo. Ele experimenta a solidão em diferentes nuances, às vezes tentando fugir desse sentimento, em outros momentos entregue ao seu destino”, afirma o ator.

Marinho também comenta que o processo de construção do personagem exigiu um olhar para experiências pessoais. “Eu olhei para minha própria solidão, admiti como parte da existência e entreguei isso como energia e material de criação da personagem”, disse. 

Com trajetória consolidada no teatro e no audiovisual,  Claudio Marinho destaca que sua relação com a atuação passou por transformações ao longo do tempo. Ele lembra que, quando estudava na Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA), colegas costumavam dizer que ele era um ator “obcecado” pelo trabalho, algo que inicialmente interpretava como crítica. Com o passar dos anos, afirma ter ressignificado essa percepção.

“Nos últimos anos, quando passei a me dedicar ao cinema, em uma fase madura da vida, senti uma energia de recomeço, de adaptação ao ambiente do SET de filmagem, muita curiosidade em relação às propostas dos diretores”, lembra. Nos últimos três anos, ele atuou em 15 curtas.  

Além do lançamento, a sessão de abertura da mostra apresenta os curtas “Outonos na Alma”, e “Epílogo”, produções lançadas em 2014 que também abordam temas relacionados à solidão e às perdas afetivas.

De acordo com Simone, a proposta da mostra é apresentar ao público produções realizadas ao longo de quase duas décadas de trabalho coletivo. A cineasta explica que a programação reúne filmes produzidos em parceria com Claudio Marinho, da produtora Azimute, e PH Souza, da Cafeína Produções.

“Espero proporcionar um bate-papo com o público paraense e refletirmos sobre realizar cinema, falar dos processos de parcerias sólidas e de continuidade das produções, principalmente em Belém, para os próximos anos”, afirma a diretora. 

Programação educativa

A programação continua na sexta-feira (13), às 10h, com a première do curta “Dá um Like e Compartilha”, em sessão exclusiva para estudantes da rede pública de ensino, também no Sesc Ver-o-Peso. Após a exibição, haverá um bate-papo com a equipe da Deroull Filmes e com Claudio Marinho.

Voltado ao público infantojuvenil, “Dá um Like e Compartilha” traz uma abordagem educativa sobre o uso excessivo do celular. O filme acompanha a história de uma criança, interpretada por Lara Soares Souza, que passa a receber orientações do próprio aparelho, que ganha voz e inicia um diálogo com ela. A produção é uma adaptação do livro “Entendeu o Meu Toque?”, escrito por Sandra Nebelung.

O elenco do curta conta ainda com Kauai Zanchet, Sofia Lemos Ortiz, Tales Riner, Claudio Marinho, Michelly Hadassa, Cleuse Soares e Fabiano Souza. No filme, Claudio Marinho também dá voz ao personagem Celular.

Ainda na sexta-feira, das 16h às 19h, será realizada a oficina Jogos e cenas - explorando o teatro através da improvisação”, ministrada por Simone Bastos no Sesc Casa de Artes Cênicas. As inscrições são feitas online no site do Sesc.

No sábado (14), das 9h às 12h, a cineasta conduz a oficina “Etapas de um Filme Cinematográfico”, no Sesc Ver-o-Peso. Para Simone, as atividades formativas foram pensadas como uma forma de compartilhar experiências acumuladas ao longo de sua trajetória no cinema e na atuação. “Com toda certeza, darei muitas dicas e referências para os participantes das oficinas”, acrescenta.

A programação da mostra será encerrada no domingo (15), às 10h, com uma nova sessão do curta “Dá um Like e Compartilha”, desta vez aberta ao público, no Sesc Ver-o-Peso

 

 

Palavras-chave

cultura

cinema

sesc ver o peso

cineasta simone bastos

Janelas Deroull Filmes: Mostra de Lançamentos e Diálogos
Cultura
.
