O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

O Liberal
fonte

Milena irá imunizar um participante na formação do próximo Paredão (Reprodução / Globo)

Milena vence a 8ª Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (07). Dividida em etapas, a sister completou o circuito na fase final com o tempo de 01:31.321, desbancando Samira e Leandro Boneco.

A Prova do Anjo foi realizada em quatro fases eliminatórias no gramado, com a participação dos integrantes: s Juliano, Samira, Milena, Solange Couto, Ana Paula Renault, Gabriela, Chaiany, Jordana, Babu, Marciele, Leandro Boneco e Breno. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a disputa ocorreu de forma individual e por tempo. Na primeira etapa, os cinco competidores com os melhores desempenhos avançaram, enquanto um foi eliminado. A segunda fase classificou os quatro melhores tempos, e a terceira definiu os três finalistas. A dinâmica do percurso permaneceu a mesma em todos os níveis da prova, com alteração apenas nos obstáculos centrais entre as etapas.

Com a vitória, ela optou por retirar Jonas Sulzbach das suas regalias conquistadas com a liderança e colocá-lo no Castigo do Monstro. O Líder perde 300 estalecas e vai do VIP diretamente para a Xepa.

Na dinâmica da semana, o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

Jonas cumprirá o Castigo do Monstro Esponja, após Milena lê a explicação da dinâmica: "O Castigo do Monstro dessa semana vai ser bem molhado. Quando tocar a música, o Monstro deve ir para o seu cantinho e começar a transportar água de um lado pro outro. Para isso, ele usará apenas uma esponja. Ele terá um tempo pré-determinado pra fazer esse trabalho. Caso não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte."

Em seguida, Milena explica o motivo de dar o colar de Monstro ao brother. "Sou tão insuportável? Vou te dar esse presente e ficar livre de mim. Como você é muito bom de prova e gosta de ganhar esse colar", justifica.

"Obrigado", responde Jonas enquanto aceita o colar do Monstro. "De nada, querido. Palmas pra mim!", pede a sister. "Agora você tem que ter coragem também", provoca a recreadora. "Só faltava esse mesmo", rebate Jonas.

 

 

Cultura

BBB 26

Milena BBB 26
BBB
.
