BBB 26: Anjo e Monstro terão de entrar em consenso para Paredão

O Anjo e o Monstro da semana do BBB 26 terão de entrar em consenso para emparedar um participante. A novidade foi contada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta, 5.

No dia, os brothers disputam a primeira liderança compartilhada da temporada. Os líderes terão de entrar em consenso também na escolha do emparedado.

Confira as dinâmica do BBB 26

- Quinta, 5: Prova do Líder (liderança compartilhada) - Sábado, 7: Prova do Anjo (Anjo e Monstro têm de entrar em consenso) - Domingo, 8: Formação do Paredão - Terça, 10: Eliminação