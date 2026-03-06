Capa Jornal Amazônia
Onde assistir ‘O Agente Secreto’? Filme indicado ao Oscar chega ao streaming

Longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura estreia na Netflix neste sábado (7)

Hannah Franco
fonte

O longa-metragem é ambientado no Brasil em 1977. (Victor Jucá/Divulgação)

O filme “O Agente Secreto”, indicado a quatro categorias no Oscar 2026, chega ao streaming neste sábado (7). O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, passa a integrar o catálogo da Netflix sem custos adicionais para os assinantes da plataforma.

Após passagem pelos cinemas brasileiros e participação em premiações internacionais, a produção estrelada por Wagner Moura agora poderá ser assistida em casa pelo público que acompanha o cinema nacional. A data de estreia no streaming foi anunciada pela própria Netflix em suas redes sociais.

VEJA MAIS

image Oscar: O Agente Secreto’é o indicado a Melhor Filme mais bem avaliado pela crítica
Além de Melhor Filme, a produção brasileira é indicada às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco

image Tânia Maria, de ‘O Agente Secreto’, não vai ao Oscar 2026
A atriz que interpretou Dona Sebastiana não viajará por recomendação médica

Onde assistir ‘O Agente Secreto’

O filme “O Agente Secreto” estará disponível exclusivamente na Netflix a partir deste sábado (7). Para assistir, é necessário apenas ter uma assinatura ativa da plataforma de streaming. O longa será liberado no catálogo do serviço sem cobrança adicional para os usuários.

Antes da estreia digital, a produção ainda estava em cartaz em cinemas de algumas cidades do Brasil.

Qual é a história de ‘O Agente Secreto’

Na trama, Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, é um professor universitário que passa a ser procurado por envolvimento em atividades consideradas subversivas. Para tentar escapar da perseguição, ele foge para Recife.

No entanto, ao chegar à cidade, onde acredita que poderá se esconder até conseguir sair do país com o filho pequeno, Marcelo descobre que está jurado de morte por um antigo desafeto. A partir desse momento, o personagem precisa lidar com ameaças e com a tentativa de garantir a própria sobrevivência.

