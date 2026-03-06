BBB 26: Eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes

A eliminação de Jordana Morais e Marciele Albuquerque da Prova do Líder do BBB 26 gerou questionamentos nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 6. Internautas pedem a revisão do resultado após a desclassificação da dupla durante a dinâmica de resistência.

As duas foram a quinta dupla a deixar a disputa, depois de permanecer mais de sete horas. Durante a 12ª rodada, a produção anunciou a eliminação por meio do sistema de voz: "Atenção, dupla sete eliminada por mexer na bola."

A decisão surpreendeu as participantes. "Ele instrutor da prova falou que podia mexer na bola. Eu não entendi. A gente perguntou", afirmou Jordana. "Eu também não", completou Marciele.

Repercussão nas redes e pedidos de revisão

Após a eliminação, internautas passaram a compartilhar um vídeo sobre as orientações da dinâmica. A gravação afirma que seria permitido mexer na bolinha durante o tempo de troca de posições.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e alimentou pedidos para que a produção do reality show revisasse a decisão. Procurada pelo Estadão, a Globo ainda não se manifestou sobre a revisão da prova.