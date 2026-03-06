Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes

Internautas passaram a pedir a revisão do resultado após a dupla ser desclassificada durante a dinâmica de resistência

Estadão Conteúdo

A eliminação de Jordana Morais e Marciele Albuquerque da Prova do Líder do BBB 26 gerou questionamentos nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 6. Internautas pedem a revisão do resultado após a desclassificação da dupla durante a dinâmica de resistência.

As duas foram a quinta dupla a deixar a disputa, depois de permanecer mais de sete horas. Durante a 12ª rodada, a produção anunciou a eliminação por meio do sistema de voz: "Atenção, dupla sete eliminada por mexer na bola."

A decisão surpreendeu as participantes. "Ele instrutor da prova falou que podia mexer na bola. Eu não entendi. A gente perguntou", afirmou Jordana. "Eu também não", completou Marciele.

Repercussão nas redes e pedidos de revisão

Após a eliminação, internautas passaram a compartilhar um vídeo sobre as orientações da dinâmica. A gravação afirma que seria permitido mexer na bolinha durante o tempo de troca de posições.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e alimentou pedidos para que a produção do reality show revisasse a decisão. Procurada pelo Estadão, a Globo ainda não se manifestou sobre a revisão da prova.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26/JORDANA/MARCIELE/PROVA DO LÍDER/ELIMINAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

RESUMO

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

09.03.26 10h52

DESPEDIDA

Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A notícia foi confirmada por familiares e amigos no último domingo (8)

09.03.26 9h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

09.03.26 11h00

OCUPAÇÃO ARTÍSTICA

Experiência inédita de arte contemporânea, ‘Amazônia Imersiva’ estreia em Belém

O evento ocorre no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e apresenta trabalhos de artistas como Ailton Krenak, Coletivo Mahku, Elza Lima e Ge Viana

09.03.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda