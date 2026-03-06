“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas
Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan
Nesta sexta-feira (06), a banda TRIVIA lança seu terceiro single, uma nova versão da música “Açaí”. Formado por Gabriel, B e Inas, dois netos e um filho de Djavan, o trio apresenta uma sonoridade que transita entre o pop, o R&B e referências dos anos 2000.
A letra é uma homenagem à Amazônia e à cultura nortista, que exalta o fruto como uma "guardiã" da subsistência, além de retratar a natureza e a solidão. "Açaí" é uma canção icônica de Djavan, lançada em 1982 no álbum Luz, ela é conhecida por sua sonoridade poética e menções à paisagem matinal.
Vale lembrar que o artista estará em Belém no dia 24 de outubro, com o show Djavanear 50 Anos - Só Sucessos. A apresentação será no Hangar.
O trabalho de TRIVIA aborda temas como relacionamentos, liberdade e irmandade, elementos presentes nos singles anteriores, “Cartas na Mesa” e “Meio Discreto”. Sobre a proposta do grupo, B afirma: “Queremos traduzir sentimentos e histórias com autenticidade, que conversam com nossa geração, valorizando a união e a inovação.”
Com sede no Rio de Janeiro, a banda é agenciada pela Vilarejo, selo de Max Viana em parceria com a Universal Music Brasil. O projeto surgiu da afinidade entre os integrantes, que reúnem influências de artistas como Michael Jackson, Justin Timberlake, Brent Faiyaz, BK’ e Kali Uchis.
