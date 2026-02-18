Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

O Liberal
fonte

“Sentimento Profundo”, de Márcia Rodrigues, é uma versão adaptada de uma canção do grupo sueco ABBA (Divulgação)

A cantora paraense Márcia Rodrigues apresenta ao público o single “Sentimento Profundo”, em parceria com Nelsinho Rodrigues. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e marca um encontro de vozes carregadas de emoção, história e identidade artística.

“Sentimento Profundo” é uma versão adaptada de uma canção do grupo sueco ABBA. Nesta nova letra, que foi escrita por Márcia Rodrigues, a artista buscou preservar a força sentimental da melodia original, trazendo-a para o universo do brega, com forte influência do bregarocha, ritmo que predomina na nova leitura.

“A música é um bregarocha. Como eu sou cantora de brega, preferi deixar o brega predominando. A gente pensou muito nas memórias afetivas que ela causa, porque o ABBA é um fenômeno atemporal. Até a nova geração acaba sendo atraída pela melodia, porque ela é encharcada de sentimento. E era isso que a gente queria trazer”, explica Márcia.

A proposta da música é falar sobre o amor positivo, aquele que dá certo ou até mesmo aquele que, mesmo não permanecendo, deixou momentos felizes e inesquecíveis. Segundo a artista, a intenção é reforçar uma mensagem de esperança e entrega.

“Queria falar desse amor que a gente sonha para a vida inteira. Todo mundo sonha com alguém para dividir a vida, confiar, sorrir junto. Mesmo depois de decepções, a gente continua acreditando. Eu sempre acreditei nesse grande amor. É esse sentimento que eu quero deixar para as pessoas: não desistirem de amar, não desistirem de encontrar alguém especial”, diz.

A participação de Nelsinho Rodrigues amplia ainda mais o significado do projeto. Amigo de longa data, ele acompanha Márcia desde o início da carreira, o que fortalece a conexão artística e pessoal presente na interpretação.

VEJA MAIS

image Cantora Márcia Rodrigues lança canção 'Uma Vida' na Rádio Liberal e fala de volta ao tecnobrega
A artista marcou gerações com seu canto e o hit “Procuro Você”

image No último dia de COP30, Vingadores do Brega e Nelsinho Rodrigues agitam GreenZone
Música e cultura paraense marcam o encerramento das atividades no espaço

“O Nelsinho é meu amigo desde o início da carreira. A gente se identifica muito na amizade, no pensamento, na leitura musical. Como essa música marca a minha volta, eu precisava voltar com alguém com quem eu tenho uma identificação muito forte e uma amizade verdadeira”, destaca.

O resultado é uma música intensa, romântica e carregada de memória afetiva, que conecta diferentes gerações por meio da emoção. Ao unir nostalgia, identidade cultural e contemporaneidade, “Sentimento Profundo” reafirma o momento de Márcia Rodrigues como uma artista que honra suas influências, valoriza sua trajetória e segue dialogando com o público atual.

Após seu retorno aos palcos, Márcia passou a ser reconhecida pelo público como “a Dona da Marcante”, título consolidado pela força do hit “Procuro Você”, que se tornou atemporal, viral e uma das músicas mais requisitadas em playlists, festas e eventos, figurando entre as mais tocadas nas plataformas digitais.

A cantora Márcia Rodrigues surgiu no mercado musical com o sucesso “Procuro Você”, em 1991. Ela segue na ativa na sua trajetória artística sempre apresentando novas gravações. Em 2025, ela esteve na Rádio Liberal para lançar a música “Uma Vida”. Para além do romantismo da primeira fase, Márcia incorpora a sua trajetória uma “pegada” mais ainda mais dançante e alegre.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Márcia Rodrigues

Cultura
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

turnê

Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

12.02.26 15h17

famosos

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

11.02.26 10h12

espia só!

Quanto Bad Bunny recebeu por show no Super Bowl? O valor é surpreendente!

As reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

09.02.26 18h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

MODA SUSTENTÁVEL

Musa da Grande Rio, Alane Dias desfila na Sapucaí com fantasia de garrafa PET

A paraense foi um dos destaques da última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, com o enredo “A Nação do Mangue”

18.02.26 7h24

CULTURA

Rabo do Peru vai levar o brega para o samba em Belém na Quarta-Feira de Cinzas

Término do Carnaval será marcado nesta Quarta-Feira de Cinzas pela saída do bloco Rabo do Peru, de Icoaraci, celebrando o tema ‘Belém, Capital Mundial do Brega

18.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Virgínia revela fantasia para desfile com a Grande Rio: ‘Me sinto pronta’

A influenciadora digital estreia no Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da escola de samba

17.02.26 22h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda