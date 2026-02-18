Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

A cantora paraense Márcia Rodrigues apresenta ao público o single “Sentimento Profundo”, em parceria com Nelsinho Rodrigues. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e marca um encontro de vozes carregadas de emoção, história e identidade artística.

“Sentimento Profundo” é uma versão adaptada de uma canção do grupo sueco ABBA. Nesta nova letra, que foi escrita por Márcia Rodrigues, a artista buscou preservar a força sentimental da melodia original, trazendo-a para o universo do brega, com forte influência do bregarocha, ritmo que predomina na nova leitura.

“A música é um bregarocha. Como eu sou cantora de brega, preferi deixar o brega predominando. A gente pensou muito nas memórias afetivas que ela causa, porque o ABBA é um fenômeno atemporal. Até a nova geração acaba sendo atraída pela melodia, porque ela é encharcada de sentimento. E era isso que a gente queria trazer”, explica Márcia.

A proposta da música é falar sobre o amor positivo, aquele que dá certo ou até mesmo aquele que, mesmo não permanecendo, deixou momentos felizes e inesquecíveis. Segundo a artista, a intenção é reforçar uma mensagem de esperança e entrega.

“Queria falar desse amor que a gente sonha para a vida inteira. Todo mundo sonha com alguém para dividir a vida, confiar, sorrir junto. Mesmo depois de decepções, a gente continua acreditando. Eu sempre acreditei nesse grande amor. É esse sentimento que eu quero deixar para as pessoas: não desistirem de amar, não desistirem de encontrar alguém especial”, diz.

A participação de Nelsinho Rodrigues amplia ainda mais o significado do projeto. Amigo de longa data, ele acompanha Márcia desde o início da carreira, o que fortalece a conexão artística e pessoal presente na interpretação.

VEJA MAIS

“O Nelsinho é meu amigo desde o início da carreira. A gente se identifica muito na amizade, no pensamento, na leitura musical. Como essa música marca a minha volta, eu precisava voltar com alguém com quem eu tenho uma identificação muito forte e uma amizade verdadeira”, destaca.

O resultado é uma música intensa, romântica e carregada de memória afetiva, que conecta diferentes gerações por meio da emoção. Ao unir nostalgia, identidade cultural e contemporaneidade, “Sentimento Profundo” reafirma o momento de Márcia Rodrigues como uma artista que honra suas influências, valoriza sua trajetória e segue dialogando com o público atual.

Após seu retorno aos palcos, Márcia passou a ser reconhecida pelo público como “a Dona da Marcante”, título consolidado pela força do hit “Procuro Você”, que se tornou atemporal, viral e uma das músicas mais requisitadas em playlists, festas e eventos, figurando entre as mais tocadas nas plataformas digitais.

A cantora Márcia Rodrigues surgiu no mercado musical com o sucesso “Procuro Você”, em 1991. Ela segue na ativa na sua trajetória artística sempre apresentando novas gravações. Em 2025, ela esteve na Rádio Liberal para lançar a música “Uma Vida”. Para além do romantismo da primeira fase, Márcia incorpora a sua trajetória uma “pegada” mais ainda mais dançante e alegre.