VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

A influenciadora Virginia Fonseca passou por imprevistos durante sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí, no terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio. O volumoso costeiro de aproximadamente 12 kg precisou ser retirado em alguns momentos por causa de dores relatadas pela própria influenciadora. Além disso, o tapa-sexo começou a descolar, o que fez com que ela redobrasse os cuidados na evolução.

A peça, no entanto, não chegou a cair. Em vídeos, é possível ver a peça descolando equanto a influenciadora samba.

Nas redes sociais, internautas apontaram falhas na performance, como rigidez nos movimentos e espaços deixados entre a bateria e a ala à frente. Outro ponto que gerou debate foi o fato de Virginia ter passado sem parte do costeiro em frente ao Módulo 4 de julgamento, o que levantou dúvidas sobre possível impacto no quesito Fantasias.

De acordo com as normas da Liesa, genitálias não podem ficar à mostra, sob pena de perda de 0,5 ponto para a escola. Não foi o caso da Grande Rio, já que, apesar de parcialmente descolado, o tapa-sexo permaneceu no lugar. As notas oficiais serão conhecidas na apuração.

Bastidores e chegada tumultuada

Antes mesmo de entrar na Sapucaí, Virginia já havia relatado dificuldades com o figurino. Em live, contou que o peso da fantasia fazia a parte inferior ceder, causando desconforto. A chegada ao Setor 1 também foi marcada por tumulto, e ela desfilou escoltada por seguranças identificados como membros da diretoria da escola.

Mesmo diante dos contratempos, a influenciadora completou o desfile e marcou sua estreia à frente da bateria da tricolor de Duque de Caxias.