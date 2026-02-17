Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Virgínia revela fantasia para desfile com a Grande Rio: ‘Me sinto pronta’

A influenciadora digital estreia no Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da escola de samba

Lívia Ximenes
fonte

Virgínia Fonseca é Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio em 2026 (Reprodução / Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio em 2026, revelou a fantasia que usará na Marquês de Sapucaí durante o desfile. O look da estreante é todo em vermelho, cheio de transparências, com muito brilho e luzes de led, e pesa cerca de 15 quilos. A apresentação da escola de samba ocorre na madrugada de terça (17) para quarta-feira (18).

“Me sinto pronta pra viver um dos dias mais importantes da minha vida”, escreveu a influenciadora em publicação no Instagram. No vídeo, Virgínia fala que sabia das críticas e julgamentos que receberia, mas que não seria paralisada por isso. “Você pode até não entender, mas quem entra hoje na Sapucaí é a minha versão que escolheu não desistir”, falou.

O designer de moda e etilista Rodolpho Rodrigo é o responsável pela produção da Rainha de Bateria. “Ela está com acompanhamento de um preparador físico e uma chefe de cozinha, seguindo um protocolo de treinos e alimentações exclusivas para o Carnaval”, revelou. Durante as aulas de samba, Virgínia fez testes com a fantasia.

