Ator Allan Souza Lima critica coluna jornalística sobre Virgínia Fonseca: ‘Coisa horrenda’

A publicação, feita pela revista Veja, é assinada por Valmir Moratelli, que entrevistou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, Gabriel David

Lívia Ximenes
fonte

Allan Souza Lima não considera Virgínia Fonseca a mulher mais relevante do Brasil (Reprodução / Instagram)

O ator Allan Souza Lima compartilhou um vídeo, no Instagram, criticando uma coluna jornalística sobre a influenciadora Virgínia Fonseca. Na publicação, feita pela revista Veja, o colunista Valmir Moratelli entrevista o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, Gabriel David, que classifica Virgínia como a mulher mais relevante do Brasil atualmente. Para o ator, o material é uma “coisa horrenda”.

“Eu não sei quem escreveu, quem foi que falou essa coisa horrenda. Lendo isso, a gente chega à conclusão que o Brasil odeia a ciência”, iniciou Allan. Em seguida, o ator falou sobre a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, responsável por estudos sobre uma molécula capaz de tratar a paralisia provocada por lesão medular, e mostrou indignação perante o adjetivo dado a Virgínia. “Olha, a gente chegou num nível que a gente tá vendo uma apologia à ignorância em todos os níveis”, afirmou.

O ator destacou que esse é um dos motivos do Brasil não ganhar um Prêmio Nobel, honraria internacional que reconhece contribuições e avanços em prol da sociedade. “E ainda se incomodam quando chamam a gente de vira-lata. Sim, a gente é um bando de vira-lata mesmo”, declarou.

Na coluna de Valmir Moratelli, Gabriel David comentou sobre o cargo de Rainha de Bateria ocupado por Virgínia na Grande Rio. Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, a agremiação sempre buscou por pessoas com relevância midiática para a posição. “E acho que a Virgínia ocupa esse posto de forma brilhante. Talvez não tenha nenhuma mulher tão relevante midiaticamente nesse momento no Brasil como a Virgínia”, destacou Gabriel.

