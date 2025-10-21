Capa Jornal Amazônia
Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

Amanda Martins
fonte

Allan Souza Lima publica registros da viagem à Ilha do Marajó (Reprodução/ Instagram)

O ator Allan Souza Lima, integrante do elenco do Dança dos Famosos 2025, usou as redes sociais na última segunda-feira (20) para divulgar imagens de sua passagem pela Ilha do Marajó, no Pará. Ele esteve no estado para participar da campanha “Vozes pela Liberdade”, iniciativa que atua no combate ao tráfico de pessoas, à exploração e ao abuso sexual infantil.

Em publicação no Instagram, ele compartilhou um álbum de fotos em que aparece tomando banho de rio, navegando em embarcações típicas da região e experimentando a culinária local, como o tradicional tambaqui assado. 

“Um lugar chamado Marajó! Vivi e presenciei muitas coisas por aqui. E lavei a alma nesse lugar sagrado! Volto em breve!”, escreveu o ator na legenda.

