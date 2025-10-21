‘O Agente Secreto’ tem pré-estreia em Belém com presença do ator Robério Diógenes

O filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça, teve sessão de pré-estreia em Belém na noite desta terça-feira (21), em um cinema no bairro do Reduto. Representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, o longa chega aos cinemas em 6 de novembro, mas já está em exibição antecipada em várias cidades brasileiras. A sessão contou com a presença do ator cearense Robério Diógenes, que interpreta o delegado Euclides na trama.

A trajetória do longo no circuito internacional começou em maio, no Festival de Cannes, onde o filme foi aplaudido por 13 minutos e conquistou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator.

Robério, que esteve na sessão de estreia, lembrou que o filme foi exibido no Grande Teatro Lumière, com 2.300 espectadores, todos de pé ao fim da projeção. “Foi uma experiência única, uma estreia que envolvia tensão, expectativa e emoção”, disse em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

O ator comentou ainda sobre a repercussão internacional e os prêmios conquistados. Robério disse que a equipe não esperava a dupla premiação em Cannes e que a indicação ao Oscar passou a ser considerada à medida que o filme ganhava visibilidade. “Como ator, me sinto privilegiado por ser dirigido por Kleber Mendonça e contracenar com Wagner Moura”, declarou.

Ele já assistiu ao filme em diferentes exibições e observou que o público reage de forma semelhante em alguns momentos da trama. Para o ator, isso demonstra o envolvimento causado pela narrativa e pelos personagens. “A plateia reage em pontos específicos, porque o filme vai tomando corpo e os atores estão muito entregues”, afirmou.

Assista ao trailer:

Interpretando o delegado no filme, Robério detalhou que o personagem atua durante os anos 1970, no contexto da ditadura militar. Ele descreveu Euclides como um homem autoritário, que age conforme as práticas da repressão do período. “É um delegado fascista, embora não tenha consciência disso. Ele faz suas ‘limpezas’ ao modo dele, mas também protege aqueles de quem gosta”, explicou.

O ator revelou que a primeira cena divulgada mundialmente, ainda em Cannes, foi justamente a que ele contracena com Wagner Moura. “Foi uma surpresa, porque era o primeiro encontro entre os personagens dentro da trama”, lembrou.

Sinopse

Ambientado no Recife de 1977, o título é um thriller político, que acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco conta com nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Hermila Guedes, entre outros.