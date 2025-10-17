Capa Jornal Amazônia
Pré-venda de ingressos para ‘O Agente Secreto’ já começou; veja como comprar

Região Metropolitana de Belém recebe sessões de pré-estreia do longa nos dias 21 e 25 de outubro e 1º de novembro

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Wagner Moura tem grandes chances de ser indicado ao Oscar 2026, segundo mídia dos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

A pré-venda de ingressos para assistir ao filme brasileiro mais aguardado do ano – “O Agente Secreto” – começou nesta quinta-feira (16). O longa estreia no dia 6 de novembro no Brasil, mas haverá sessões de pré-estreia em várias cidades, incluindo nos cinemas da Região Metropolitana de Belém (RMB), a partir do dia 21 de outubro. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme representa o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Na RMB, o filme terá sessões de pré-estreia nos dias 21 e 25 de outubro e no dia 1º de novembro, antes da estreia marcada para o dia 6 de novembro. Em outros municípios do Pará, cinemas de Santarém e Marabá também já anunciaram o início da pré-venda de ingressos.

Como comprar os ingressos?

Os interessados em garantir um lugar para assistir ao filme “O Agente Secreto” podem comprar os ingressos nas bilheterias das redes de cinema, presencialmente, ou no site Ingresso.com, plataforma responsável pela venda de ingressos on-line.

‘O Agente Secreto’ no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema selecionou o filme estrelado por Wagner Moura para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. O longa tentará repetir o feito de “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, que ganhou a primeira estatueta para o Brasil.

Em 2025, “O Agente Secreto” foi o filme que mais ganhou prêmios no Festival de Cannes, conquistando as categorias de Melhor Diretor e Melhor Ator. Segundo veículos de comunicação dos Estados Unidos, como Variety e The Hollywood Reporter, o longa apresenta atualmente grandes chances de ser indicado em pelo menos cinco categorias no Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme.

Sobre o filme

“O Agente Secreto” é um drama, suspense e thriller político que se passa em 1977 e conta a história do professor Marcelo (Wagner Moura), que sai de São Paulo e vai para Recife em busca de fugir do seu passado violento e misterioso. Na capital pernambucana, ele logo percebe que a paz esperada será difícil de ser encontrada e se vê em um contexto caótico, no qual pode estar sendo espionado.

A direção e o roteiro são assinados por Kleber Mendonça Filho (Bacurau). O elenco é formado por nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido (A Paixão Segundo G.H), Tânia Maria (Seu Cavalcanti), Gabriel Leone (Senna), Alice Carvalho (Cangaço Novo), Robério Diógenes (Greta), Udo Kier (Bacurau), Thomás Aquino (Pedágio), Hermila Guedes (Homem com H), Rubens Santos (A Melhor Mãe do Mundo) e Carlos Francisco (Marte Um).

