Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

Victoria Rodrigues
fonte

A artista apareceu dançando, bebendo, cantando e jogando vôlei. (Foto: Reprodução)

A cantora Ana Castela, de 22 anos foi flagrada curtindo a praia ao lado de seu namorado Zé Felipe em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O casal compartilhou os registros do momento nos stories de seu Instagram.

Em um dos vídeos publicados na internet, é possível observar a cantora chamando Zé Felipe para uma dança, bebendo, cantando e jogando vôlei. Além disso, a artista, conhecida pelo seu jeito alegre e excêntrico, ainda se divertiu com boias que estavam na piscina e também pôde curtir cada instante da gravação.

Porém, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o look da boiadeira: um biquíni fio-dental combinado e uma calça de crochê, que evidenciou o tamanho de seu bumbum. Para compôr ainda mais o visual, Ana Castela também colocou o que é sua marca registrada no mundo da música, o seu chapéu de cowboy. 

VEJA MAIS

image Ana Castela usa 'adesivo' para corrigir orelha de abano: médicos avaliam essa e outras opções
A alternativa utilizada pela cantora é uma espécie de fita dupla face transparente específica para a área e vendida por cerca de R$ 200 a caixa

image Ana Castela revela que usa cola para disfarçar orelhas 'de abano': 'Não pedi para nascer assim'
A sertaneja disse que já sofreu muito bullying pela característica

image Andressa Urach diz que Zé Felipe 'não chupa a manga bem', veja
Influenciadora voltou a viralizar após declarações diretas no podcast “Sem Filtro”

Ana Castela e Zé Felipe

Alguns dias antes do encontro com o cantor Zé Felipe em Santa Catarina, Ana havia publicado uma foto do casal nas mídias sociais para demonstrar que a expectativa do reencontro com ele era grande. Neste final de semana, a cantora se apresentou no interior de São Paulo, e após finalizar o show, fez uma videochamada com Zé Felipe dizendo “Amanhã ele vem”, se referindo à visita do sertanejo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana castela

zé felipe

casal

gravação

biquíni
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

HIT

Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

05.12.25 12h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda