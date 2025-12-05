Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

A cantora Ana Castela, de 22 anos foi flagrada curtindo a praia ao lado de seu namorado Zé Felipe em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O casal compartilhou os registros do momento nos stories de seu Instagram.

Em um dos vídeos publicados na internet, é possível observar a cantora chamando Zé Felipe para uma dança, bebendo, cantando e jogando vôlei. Além disso, a artista, conhecida pelo seu jeito alegre e excêntrico, ainda se divertiu com boias que estavam na piscina e também pôde curtir cada instante da gravação.

Porém, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o look da boiadeira: um biquíni fio-dental combinado e uma calça de crochê, que evidenciou o tamanho de seu bumbum. Para compôr ainda mais o visual, Ana Castela também colocou o que é sua marca registrada no mundo da música, o seu chapéu de cowboy.

Ana Castela e Zé Felipe

Alguns dias antes do encontro com o cantor Zé Felipe em Santa Catarina, Ana havia publicado uma foto do casal nas mídias sociais para demonstrar que a expectativa do reencontro com ele era grande. Neste final de semana, a cantora se apresentou no interior de São Paulo, e após finalizar o show, fez uma videochamada com Zé Felipe dizendo “Amanhã ele vem”, se referindo à visita do sertanejo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)