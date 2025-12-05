Capa Jornal Amazônia
Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

O Liberal
fonte

Lucas Gavvi (Luiz da Paz)

O pop romântico “Via dos Desejos” é a música escolhida pelo cantor e compositor capixaba Lucas Gavvi para se despedir de 2025. Com lançamento pela Verse Records e a Sonora Digital, o novo single já está disponível nas plataformas digitais e chega junto com um visualizer. Nos versos da canção, ele narra um futuro e desejado encontro de almas gêmeas.

“A composição parte de uma visão de futuro e traduz a busca por uma conexão que ultrapassa o tempo e o acaso. A letra traz coincidências que o universo coloca na nossa vida quando encontramos aquela pessoa única, como em ‘seu cheiro me fez perder a hora’ ou ‘meu cabelo preso no seu colar’”, explica o artista.

“Via dos Desejos” foi escrita pelo próprio Gavvi ao lado de nomes em ascensão da cena musical de São Paulo, cidade onde o capixaba mora há quatro anos. São eles: Gabriel Nandes e Mafe Peccin. Os dois também colaboraram com ele em “Bonitinho e Ordinário”, seu lançamento anterior.

A produção é assinada por Matheus Stiirmer, o mesmo de “Jogo de Fogo” e “Mitomaníaco”, ambas divulgadas pelo artista em 2023. O produtor, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino junto de Pedro Emílio, tem no currículo trabalhos com nomes como Elana Dara, Clara x Sofia e Giana.

“Nesta faixa, buscamos inovações nos segundos finais, criando a sensação de um mergulho profundo no manifesto da música. É a minha parte favorita”, revela Gavvi.

O single marca o início de um novo ciclo. Para 2026, o cantor capixaba planeja uma série de lançamentos com sonoridades diversas. “Tenho um feat já finalizado que estou muito ansioso para lançar e um projeto novo que vamos colocar na rua. Estou muito animado com o que está por vir”, conclui.

