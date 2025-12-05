Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

Riulen Ropan
fonte

Sua estreia no cinema aconteceu em “O Último Imperador” (1987), vencedor de nove Oscars. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Cary-Hiroyuki Tagawa, ator que marcou gerações como o vilão Shang Tsung no clássico “Mortal Kombat” (1995), morreu aos 75 anos em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua empresária, Margie Weiner, que relatou que o ator sofreu complicações após um AVC e faleceu em casa, ao lado da família.

“Cary era uma alma rara — generoso, atencioso e profundamente dedicado à sua arte. Sua perda é imensurável”, declarou a empresária à CNN.

Da infância no Japão ao início tardio na atuação

Nascido em Tóquio, Tagawa passou boa parte da infância no sul dos EUA. Seu pai, militar americano, conheceu a mãe do ator, Ayako, atriz de teatro, enquanto servia no Japão. Apesar da influência artística dentro de casa, a mãe o desencorajou a seguir a carreira, alertando sobre a escassez de bons papéis para atores asiáticos em Hollywood.

Antes de se dedicar à atuação, Tagawa teve uma trajetória variada: plantou aipo, foi motorista de limusine, caminhoneiro e chegou a trabalhar como fotojornalista. Ele só iniciou a carreira aos 36 anos.

Primeiros papéis e ascensão

Sua estreia no cinema aconteceu em “O Último Imperador” (1987), vencedor de nove Oscars. Tagawa interpretou Chang, motorista do imperador — um papel pequeno, mas essencial na narrativa do filme.

A partir daí, participou de grandes produções, como:

  • “007 – Licença para Matar” (1989)
  • “Pearl Harbor” (2001)
  • “Planeta dos Macacos” (2001)
  • “Memórias de uma Gueixa” (2005)

Mesmo com o avanço de sua carreira, Tagawa frequentemente comentava sobre a falta de representatividade asiática em Hollywood: “A situação está melhor do que nunca, mas não mudou muito”, disse em 2005 ao Midweek.

Presença marcante na TV e nas animações

Na televisão, teve papéis de destaque em séries como “O Homem do Castelo Alto”, “Nash Bridges”, “Hawaii”, e “Revenge”. Mais recentemente, emprestou sua voz para o Espadachim na nova temporada da animação Blue Eye Samurai, da Netflix.

Artes marciais e legado

Além do cinema, Tagawa era praticante de artes marciais e criou o sistema Ninjah Sportz, que unia técnicas de luta ao condicionamento físico e à cura. Ele chegou a treinar atletas profissionais, incluindo o campeão de boxe Brian Viloria, e auxiliou jogadores de futebol americano da Universidade do Havaí.

Cary-Hiroyuki Tagawa deixa três filhos — Calen, Brynne e Cana — e dois netos, River e Thea Clayton.

Sua contribuição para o cinema e para a representatividade de atores asiáticos permanece como parte essencial de seu legado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

 

.
