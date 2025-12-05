Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Cary-Hiroyuki Tagawa, ator que marcou gerações como o vilão Shang Tsung no clássico “Mortal Kombat” (1995), morreu aos 75 anos em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua empresária, Margie Weiner, que relatou que o ator sofreu complicações após um AVC e faleceu em casa, ao lado da família.

“Cary era uma alma rara — generoso, atencioso e profundamente dedicado à sua arte. Sua perda é imensurável”, declarou a empresária à CNN.

Da infância no Japão ao início tardio na atuação

Nascido em Tóquio, Tagawa passou boa parte da infância no sul dos EUA. Seu pai, militar americano, conheceu a mãe do ator, Ayako, atriz de teatro, enquanto servia no Japão. Apesar da influência artística dentro de casa, a mãe o desencorajou a seguir a carreira, alertando sobre a escassez de bons papéis para atores asiáticos em Hollywood.

Antes de se dedicar à atuação, Tagawa teve uma trajetória variada: plantou aipo, foi motorista de limusine, caminhoneiro e chegou a trabalhar como fotojornalista. Ele só iniciou a carreira aos 36 anos.

Primeiros papéis e ascensão

Sua estreia no cinema aconteceu em “O Último Imperador” (1987), vencedor de nove Oscars. Tagawa interpretou Chang, motorista do imperador — um papel pequeno, mas essencial na narrativa do filme.

A partir daí, participou de grandes produções, como:

“007 – Licença para Matar” (1989)

“Pearl Harbor” (2001)

“Planeta dos Macacos” (2001)

“Memórias de uma Gueixa” (2005)

Mesmo com o avanço de sua carreira, Tagawa frequentemente comentava sobre a falta de representatividade asiática em Hollywood: “A situação está melhor do que nunca, mas não mudou muito”, disse em 2005 ao Midweek.

Presença marcante na TV e nas animações

Na televisão, teve papéis de destaque em séries como “O Homem do Castelo Alto”, “Nash Bridges”, “Hawaii”, e “Revenge”. Mais recentemente, emprestou sua voz para o Espadachim na nova temporada da animação Blue Eye Samurai, da Netflix.

Artes marciais e legado

Além do cinema, Tagawa era praticante de artes marciais e criou o sistema Ninjah Sportz, que unia técnicas de luta ao condicionamento físico e à cura. Ele chegou a treinar atletas profissionais, incluindo o campeão de boxe Brian Viloria, e auxiliou jogadores de futebol americano da Universidade do Havaí.

Cary-Hiroyuki Tagawa deixa três filhos — Calen, Brynne e Cana — e dois netos, River e Thea Clayton.

Sua contribuição para o cinema e para a representatividade de atores asiáticos permanece como parte essencial de seu legado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)