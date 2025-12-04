Capa Jornal Amazônia
Disney divulga primeiro trailer de 'Camp Rock 3'; Jonas Brothers retornam à franquia

Teaser mostra retorno ao famoso acampamento musical e levanta especulações sobre possível participação de Demi Lovato; assista

Hannah Franco
fonte

Jonas Brothers estão de volta! veja o primeiro teaser de “Camp Rock 3” (Divulgação/Disney+)

A Disney divulgou nesta quinta-feira (4) o primeiro trailer de “Camp Rock 3”, marcando oficialmente o retorno dos Jonas Brothers ao acampamento musical que se tornou um dos maiores sucessos da produtora na década de 2000. O teaser confirma a continuação da franquia, anunciada em setembro, e traz um misto de nostalgia e novidades para os fãs.

Na prévia, Joe, Nick e Kevin Jonas são vistos retornando ao ambiente familiar do primeiro filme, lançado em 2008, enquanto o texto que acompanha o vídeo relembra o tom emotivo da produção: “Música, amizades e memórias. Estamos de volta exatamente onde deveríamos estar”.

O trailer é embalado por “Wouldn’t Change a Thing”, um dos principais sucessos de Camp Rock 2, originalmente interpretado por Demi Lovato ao lado de Joe Jonas.

Apesar de não aparecer nas imagens divulgadas, Demi Lovato é um dos nomes confirmados na produção do filme. A artista volta à franquia como produtora executiva, mas ainda não há confirmação sobre sua participação como atriz, reprisando o papel de Mitchie Torres, protagonista dos dois primeiros longas.

[youtube=Nh3_RphhUH0

A ausência de anúncio oficial não impediu especulações nas redes sociais, especialmente após o uso de sua voz no trailer e a reaproximação pública com os Jonas Brothers.

Em agosto, Demi subiu ao palco durante a abertura da turnê “Jonas 20 – Greetings From Your Hometown”, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, onde relembrou hits de Camp Rock, incluindo “This Is Me” e “Wouldn't Change a Thing”.

Elenco reúne nomes clássicos e novos rostos

Além de Kevin, Joe e Nick Jonas e da atriz Maria Canals-Barrera, que interpreta a mãe de Mitchie, o elenco de “Camp Rock 3” também traz novos nomes, sinalizando a proposta de apresentar uma nova geração de talentos.

Entre os estreantes estão: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean e Sherry Cola.

“Camp Rock 3” tem lançamento previsto para 2026.

