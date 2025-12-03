Capa Jornal Amazônia
Morre cantora Ruthetty, voz de sucessos do brega como ‘Viver de Ilusão’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento.

A cantora de tecnomelody Ruth Etty, conhecida pelos hits "Viver de Ilusão", "Lágrimas" e “Amor da minha vida Eterno Amor”, sucessos nas rádios e nos bailes nos anos 2000, morreu nesta quarta-feira, 03 (Divulgação)

A cantora de tecnomelody Ruthetty, conhecida pelos hits "Viver de Ilusão", "Lágrimas" e “Amor da minha vida (Eterno Amor)”, sucessos nas rádios e nos bailes nos anos 2000, morreu nesta quarta-feira, 03. O corpo da artista foi encontrado no bairro da Marambaia, em Belém.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora Ruth Etty falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento. Entusiasmada com a volta ao contato direto com o público, ela destacou a paixão dos paraenses e pessoas de outros lugares pelo gênero tecnomelody.

Relembre entrevista ao Grupo Liberal

