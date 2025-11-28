Guns N' Roses em Belém: Saiba quando começa a venda de ingressos e os preços

Foi divulgado nesta semana o esquema de vendas para um dos shows mais aguardados em Belém. A banda Guns N’ Roses confirmou apresentação na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão. A data marcará a última parada da turnê brasileira “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passará também por outras cidades do país.

As vendas de ingressos serão abertas de forma escalonada. A partir de 1º de dezembro, diversas cidades iniciarão seus processos de compra, enquanto Belém terá pré-venda no dia 2 de dezembro, incluindo ingresso social e opções que vão de pista a camarotes. Haverá também setores premium e o espaço Experience, com serviços exclusivos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Guns N’ Roses em Belém: saiba quanto custam os ingressos e veja os setores disponíveis]]

Datas da pré-venda e vendas gerais

O cronograma de vendas para o show do Guns N’ Roses em Belém foi detalhado:

2 de dezembro - 8h (por 24 horas): Pré-venda para fã clube.

- 8h (por 24 horas): Pré-venda para fã clube. 3 de dezembro - 15h às 17h: Pré-venda Experience.

- 15h às 17h: Pré-venda Experience. 3 de dezembro - 16h30 às 17h: Pré-venda para todos os setores.

- 16h30 às 17h: Pré-venda para todos os setores. 3 de dezembro - 17h: Abertura das vendas gerais.

Valores e setores dos ingressos

Os preços dos ingressos variam conforme o setor escolhido para a apresentação no Mangueirão. Confira os valores a partir de:

Pista : R$ 295

: R$ 295 Pista Premium : R$ 595

: R$ 595 Experience (exclusivo para maiores de 18 anos): R$ 1.500

(exclusivo para maiores de 18 anos): R$ 1.500 Arquibancada A : R$ 255

: R$ 255 Arquibancada B : R$ 255

: R$ 255 Cadeira B: R$ 725

Para informações e disponibilidade sobre Camarotes, os interessados devem contatar o telefone 91 98881‑5202.

Ponto de venda físico

O ingresso pode ser adquirido presencialmente no seguinte local:

Loja Link Store Boulevard 2º piso - Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém.

Os horários de funcionamento são: Segunda a sábado, das 10h às 22h; aos Domingos, das 13h às 21h.

Ingresso promocional e gratuidades

O ingresso promocional solidário é concedido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do show, a ser entregue na entrada do evento. Sal não será aceito como doação.

A gratuidade para acesso a eventos, incluindo shows, é garantida pela lei estadual nº 6.739/2005. Ela se aplica a aposentados, maiores de 60 anos e Pessoas com Deficiência (PCDs) em todo o estado do Pará.

Para a gratuidade, os documentos necessários são:

Idosos : apenas identificação com foto.

: apenas identificação com foto. Aposentados (que não são idosos): comprovante de aposentadoria do INSS ou IGEPREV (estadual).

(que não são idosos): comprovante de aposentadoria do INSS ou IGEPREV (estadual). PCDs: identificação com foto, além de laudo ou carteirinha emitida pela Secretaria de Cultura (SECULT) do Pará, ou carteirinha da Associação de PCDS (APPD).

Meia-entrada

A concessão de meia-entrada é válida para os seguintes públicos:

Estudantes : É necessário apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida, contendo foto, nome, instituição de ensino e data de validade.

: É necessário apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida, contendo foto, nome, instituição de ensino e data de validade. Acompanhantes de idosos maiores de 60 anos.

de idosos maiores de 60 anos. Acompanhantes de Pessoas com Deficiência (PCDs).