Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, vive experiência gastronômica na Ilha do Combu durante COP 30

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, está em Belém para participar de atividades da COP30 e aproveitou a passagem pela cidade para vivenciar a culinária e a rotina das comunidades ribeirinhas. Durante uma palestra no Boat Talks, projeto realizado no JAQ H1 (primeiro barco-escola movido a hidrogênio verde no Brasil) pelo Ministério do Turismo, Cady relatou a experiência que teve na Ilha do Combu.

A visita ocorreu enquanto o nutricionista participa de eventos ligados à conferência climática. Daniel contou que acompanhou todo o processo de colheita e preparo de alimentos na comunidade. Segundo ele, a vivência reforçou a importância de manter a relação direta com a natureza no dia a dia.

“Eu vivi isso aqui no Combu. Eu vi o rapaz subindo no pé de açaí, colhendo, depois a gente comeu o açaí. O cupuaçu, tiramos do pé, sentimos o cheiro, provamos e depois virou suco. O peixe, vi no rio e depois comemos. E conhecemos o Seu Orlando, de 83 anos, que vive da subsistência e esbanja saúde mental e qualidade de vida”, relatou.

Segundo ele, “o ser humano adoece à medida que se afasta da natureza”, e experiências como a do Combu reforçam a necessidade de reconexão. “A gente está precisando voltar, se reconectar com a natureza, se voltar para dentro de si e ir em busca dessa cura. Afinal de contas, nós somos natureza também”, concluiu.

O nutricionista compartilhou o trecho da participação nas redes sociais e comentou, na legenda, que a experiência foi uma das mais marcantes de sua passagem pela capital paraense. “Visitei a comunidade do Combu e foi uma das experiências mais marcantes, até agora, desses dias em Belém. É diferente ver de perto como a vida acontece ali: tudo direto da fonte, no tempo da natureza, sem o ritmo acelerado que a gente normalizou nas cidades”, escreveu.