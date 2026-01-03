Capa Jornal Amazônia
Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

Fotos ao lado do médico português Luis Ribeirinho despertaram curiosidade do público (Instagram/ luisasonza)

A cantora Luísa Sonza movimentou as redes sociais na última sexta-feira (2) ao compartilhar uma série de fotos ao lado do namorado, o médico português Luis Ribeirinho. Nos registros, a artista usa um vestido amarelo e surge em poses consideradas, pelos fãs, ‘sugestivas’, que despertaram curiosidade do público, como com a mão próxima à barriga ou com um dos pets posicionado à frente do corpo.

A legenda escolhida para a post também contribuiu para a repercussão entre os fãs. “2026. eu te amo”, escreveu a cantora. 

Nos comentários, internautas passaram a levantar especulações sobre uma possível gravidez, a partir dos detalhes observados nas imagens. “Grávida? Será?”, comentou uma. “Eu pensei o mesmo, só não comentei porque o povo cancela”, disse uma segunda. 

Até o momento, a cantora não se manifestou sobre os rumores levantados pelos seguidores. 

Celebridades
.
