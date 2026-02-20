Murilo Couto apresenta nova fase do stand-up com show em Belém

O humorista paraense Murilo Couto está de volta a Belém com o espetáculo “Novo Show”. A apresentação será realizada no sábado (21), às 20h, no Teatro IT Center, no bairro da Sacramenta. A produção é da Sem Cenário Produções, e os ingressos estão disponíveis online pelo site IngressosMix, com informações adicionais no site oficial da produtora.

Com piadas ácidas, falas aceleradas e estilo próprio, Murilo percorre o Brasil com seus espetáculos de stand-up e comédia contemporânea. "Fazer show em Belém é sempre diferente. É sempre melhor! Eu me sinto realmente em casa e acho que isso transparece no palco, mas também sinto a pressão de fazer uma boa apresentação, não quero vacilar na frente dos meus", afirmou.

Na nova fase nos palcos, ele compartilha situações da rotina após o casamento, abordando mudanças do dia a dia, diferenças de personalidade dentro do relacionamento e episódios comuns da vida adulta que se transformam em histórias contadas no palco. “Falo muito da minha vida de casado, os desafios e conflitos de uma vida a dois, onde eu devia ser mais responsável, mas é tão difícil. Também falo das últimas notícias do Brasil, fofoca e política. Uma espécie de 'Choquei' do stand up”, explicou.

Murilo acrescenta que o espetáculo retrata esse momento pessoal.“Falo dessa nova fase da minha vida. Já não sou mais um jovem inconsequente. Hoje sou um semi velho, calvo, que quer ser jovem inconsequente, mas já tem um pouco de vergonha disso", acrescentou divertido.

Em 2008, Murilo foi um dos fundadores do ‘Em Pé Na Rede’, considerado o primeiro grupo de stand-up comedy do Pará. Sobre o ofício de fazer humor, o comediante destaca a importância do riso como ferramenta de conexão.

“Saber fazer rir é um recurso bem importante para gerar conexão com as pessoas, aliviar momentos tensos ou até conseguir passar uma mensagem de forma efetiva. Eu mesmo continuo aprendendo. Minha vantagem é o rosto estranho, que ajuda. Agora, saber rir realmente é importante. Faz ver a vida de um jeito mais leve, perceber as coisas por pontos de vista diferentes. Não se levar tão a sério também é muito útil no geral. Na maioria das vezes, ninguém tá nem aí para você, e saber rir disso é melhor do que se preocupar ou deprimir”, afirmou em entrevista anterior ao Grupo Liberal.

No processo de construção do humor, ele diz não seguir fórmulas específicas. “Não sei nenhum segredo não [para fazer rir]. Eu sempre fui fã de comédia, sempre gostei das pessoas engraçadas, e a simples tentativa de imitar os amigos ou humoristas que gosto me fez desenvolver alguma graça. Mas um segredo eu não sei. Cara de pau e coragem são bem importantes para começar”, pontuou.

Carreira

Com mais de duas décadas de carreira artística, o paraense também construiu trajetória como ator. Murilo atuou no teatro e integrou o elenco da ‘Malhação’, em 2009. Na música, foi baixista e tecladista da Banda Renatinho, ao lado dos humoristas Nil Agra (bateria), Marco Gonçalves e Maurício Meirelles (guitarras), além de Tatá Werneck nos vocais.

Com o grupo, participou do programa ‘O Estranho Show de Renatinho’, exibido pelo Multishow em 2016. Desde 2017, também se apresenta como rapper sob o nome artístico ‘Emicouto’.

Em 2024, o artista se despediu do programa ‘The Noite’, do SBT, após 10 anos integrando a atração comandada por Danilo Gentili. A decisão partiu do próprio humorista, que passou a dedicar mais tempo aos espetáculos de stand-up e ao canal no YouTube, onde soma mais de dois milhões de inscrito

No ano passado, ele participou do programa ‘Aberto ao Público’, da TV Globo, voltado ao stand-up, improviso e interação com a plateia. O elenco contou ainda com Maurício Meirelles, Bruna Louise e Thiago Ventura. Gravado em um teatro em São Paulo, o programa propôs encontros entre plateia, celebridades e humoristas, exigindo improviso - característica presente nos shows do paraense.

SERVIÇO:

Murilo Couto apresenta ‘Novo Show’

Data: sábado, 21 de fevereiro;

Local: Teatro IT Center;

Ingressos em https://ingressomix.com.