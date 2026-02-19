Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Alok consolidou sua posição como um dos nomes mais expressivos da música eletrônica mundial ao expandir sua jornada pelo Carnaval 2026, registrando números impressionantes de público e uma presença territorial que reafirma sua influência. A maratona de apresentações que passou pelo Pará, com apresentações em Vigia e Cametá, seguiu por diversos lugares do país.

Com início no dia 13 de fevereiro, em São Luís, no Maranhão, Alok reuniu cerca de 800 mil pessoas. Ele seguiu para o Pará, onde a cidade de Vigia recebeu o artista e 100 mil foliões em uma celebração marcada pelas batidas eletrônicas. No dia seguinte, 14 de fevereiro, o DJ continuou em solo paraense, desta vez atraindo 120 mil pessoas no município de Cametá, reforçando a conexão vibrante entre sua performance e o público da região.

A trajetória seguiu para a Bahia no domingo, 15 de fevereiro, data em que Alok liderou seu tradicional trio elétrico no Circuito Barra–Ondina, em Salvador, pelo sétimo ano consecutivo. O evento gratuito mobilizou 1,7 milhão de pessoas e colaborou para que o Carnaval baiano fosse reconhecido pelo Guinness World Records como a maior festa de rua do planeta. A operação para este show envolveu 170 profissionais e 25 toneladas de equipamentos montados em dois dias para garantir as 5 horas de exibição. Na mesma noite, o artista ainda realizou um set para 4 mil pessoas no Camarote Club.

A agenda avançou para o dia 16 de fevereiro em Recife, Pernambuco, com um público de 350 mil foliões. Em 17 de fevereiro, Alok agitou Aquiraz, no Ceará, para 120 mil pessoas, retornando a Pernambuco logo depois para se apresentar no Camarote Boa Viagem para 35 mil presentes. No total, as performances do artista alcançaram mais de 3,22 milhões de espectadores em um período no qual o Carnaval movimentou R$ 18,6 bilhões na economia brasileira, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior e o melhor índice para o mês de fevereiro desde 2011, segundo dados do Ministério do Turismo.

Logística e alcance geográfico

O percurso realizado pelo artista configurou uma verdadeira maratona logística, cobrindo aproximadamente 7.945 km por via aérea e cerca de 9.200 km por vias terrestres. Esse deslocamento de milhares de quilômetros evidencia a capilaridade da música eletrônica no Brasil, integrando-se às tradições regionais e alcançando públicos de diferentes perfis geracionais e culturais.

Responsabilidade social

Para além da música, o artista mantém um vínculo de impacto social através do Instituto Alok, que já destinou parte do cachê recebido pelo show para a reforma da Casa Lar Caamutá. Durante sua apresentação, o DJ fex o anuncio e firmou o compromisso publicamente no palco. O investimento será aplicado em melhorias estruturais na sede da instituição, que oferece acolhimento, moradia provisória e suporte a crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade ou que foram afastados do convívio familiar por determinação judicial.