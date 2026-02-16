Alok anuncia doação de parte do cachê durante show em Cametá

No último sábado, (14), o DJ Alok anunciou, durante apresentação no Carnaval de Cametá 2026, que vai destinar parte do cachê recebido pelo show para a reforma da Casa Lar Caamutá. A instituição atende crianças e adolescentes em situação de risco social no município.

O anúncio foi feito no palco, diante do público que acompanhava o evento. “Eu quero me comprometer com parte do meu cachê para reformar a Casa Lar Caamutá. Esse aqui é o meu comprometimento com vocês”, afirmou o artista.

A decisão foi firmada após conversa entre o DJ e o prefeito Victor Cassiano, ainda nos bastidores da apresentação. O recurso será aplicado em melhorias estruturais no espaço, com o objetivo de garantir condições mais adequadas para o acolhimento dos jovens atendidos.

A Casa Lar Caamutá integra a rede de proteção social do município e oferece moradia provisória, suporte e acompanhamento a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por determinação judicial ou em situação de vulnerabilidade.

Nos últimos dias, a programação carnavalesca de Cametá já reuniu mais de 80 mil pessoas, segundo a organização.