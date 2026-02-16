Capa Jornal Amazônia
Alok anuncia doação de parte do cachê durante show em Cametá

DJ anunciou durante show no Carnaval que recurso será usado na reforma da Casa Lar Caamutá, que atende crianças e adolescentes

Hannah Franco
fonte

Alok promete doar parte do cachê em show no Carnaval de Cametá. (Divulgação)

No último sábado, (14), o DJ Alok anunciou, durante apresentação no Carnaval de Cametá 2026, que vai destinar parte do cachê recebido pelo show para a reforma da Casa Lar Caamutá. A instituição atende crianças e adolescentes em situação de risco social no município.

O anúncio foi feito no palco, diante do público que acompanhava o evento. “Eu quero me comprometer com parte do meu cachê para reformar a Casa Lar Caamutá. Esse aqui é o meu comprometimento com vocês”, afirmou o artista.

A decisão foi firmada após conversa entre o DJ e o prefeito Victor Cassiano, ainda nos bastidores da apresentação. O recurso será aplicado em melhorias estruturais no espaço, com o objetivo de garantir condições mais adequadas para o acolhimento dos jovens atendidos.

A Casa Lar Caamutá integra a rede de proteção social do município e oferece moradia provisória, suporte e acompanhamento a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por determinação judicial ou em situação de vulnerabilidade.

Nos últimos dias, a programação carnavalesca de Cametá já reuniu mais de 80 mil pessoas, segundo a organização.

.
