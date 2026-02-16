Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Cultura

Intérprete da Imperatriz Leopoldinense leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Sapucaí

Intérprete da escola entrou na avenida com a padroeira do Pará durante desfile no Rio de Janeiro

Hannah Franco

A Imperatriz Leopoldinense foi um dos destaques da primeira noite de desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro, no último domingo (15). Logo na entrada da escola na Marquês de Sapucaí, o intérprete Pitty de Menezes levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para a avenida.

Além da homenagem à padroeira do Pará, a escola apresentou o enredo “Camaleônico”, dedicado ao cantor Ney Matogrosso. Terceira colocada no carnaval de 2025, a agremiação apostou em uma narrativa que percorreu diferentes fases da carreira do artista.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi levada por Pitty de Menezes assim que a escola entrou na Sapucaí. O intérprete já se apresentou em outras cidades e estados, incluindo Belém, e é devoto da santa.

No ano passado ele havia feito uma promessa relacionada ao desempenho da escola no carnaval. O compromisso, de acordo com o próprio intérprete, seria pago na Basílica de Nazaré, em Belém.

Sobre o desfile da agremiação

Na comissão de frente, a Imperatriz utilizou truques de ilusionismo com clones do cantor para representar diferentes momentos da trajetória de Ney Matogrosso. A proposta foi evidenciar o caráter multifacetado do artista, tema central do enredo.

Com fantasias e carros alegóricos de cores vibrantes, a escola fez referência a elementos visuais associados ao cantor, incluindo o uso de penas em figurinos. A bateria também seguiu essa linha estética e se inspirou no disco “Pecado”, de 1977.

À frente dos ritmistas, a cantora Iza desfilou vestida de vermelho, caracterizada como uma serpente. O adereço utilizado pela artista soltava fumaça pela cabeça durante a apresentação.

.
