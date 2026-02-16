Narcisa Tamborindeguy supera queda no Baile do Copa e prestigia desfiles na Sapucaí

Mesmo após o susto da noite anterior, a socialite Narcisa Tamborindeguy, de 59 anos, marcou presença na Marquês de Sapucaí neste domingo para acompanhar a abertura dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15).

Esbanjando seu estilo extravagante e repleto de brilho, Narcisa atraiu todos os olhares ao chegar ao Camarote Allegria, onde foi recepcionada por convidados e posou para fotos, dividindo o espaço com outras celebridades, como o ex-jogador Cafu.

A aparição da socialite na Avenida foi uma prova de sua disposição, já que, na madrugada de domingo, ela sofreu uma queda de uma escada durante o tradicional Baile do Copa. Na ocasião, Narcisa torceu o pé, precisou ser atendida por socorristas e deixou o hotel mancando, mas não perdeu o bom humor ao rir do incidente antes de ir para casa descansar.

Recuperada, ela agora celebra o início oficial da disputa pelo título do Carnaval carioca de 2026, que conta com quatro escolas na primeira noite, incluindo a abertura com a Acadêmicos de Niterói e o encerramento com a Estação Primeira de Mangueira.