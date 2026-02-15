Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dira Paes vive mãe de Lula em enredo da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí

Além de Dira, a escola também contará com a presença da cantora paraense Fafá de Belém entre os convidados

O Liberal

A atriz Dira Paes será um dos destaques do desfile da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2). A escola levará para a avenida um enredo dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Convidada para integrar a apresentação, Dira Paes interpretará Dona Lindu, mãe do presidente. A personagem é descrita como mulher valente e guerreira, papel que será representado pela atriz durante o desfile.

Além de Dira, a escola também contará com a presença da cantora paraense Fafá de Belém entre os convidados.

.
