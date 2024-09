Conheça seis locais em Belém para comemorar o Dia do Sexo

O Dia do Sexo é comemorado nesta sexta-feira, 6 de setembro. A data faz alusão à posição sexual 69, tornando o dia simbólico. E Belém oferece diversas opções para quem deseja celebrá-la de forma ousada e discreta. Entre os destinos mais procurados estão as tradicionais saunas, que oferecem espaços reservados e ambientes propícios para encontros, além dos cinemas adultos, conhecidos por exibirem filmes eróticos e serem ponto de encontro para quem busca uma experiência mais apimentada.

Se a ideia é explorar novas possibilidades, a cidade conta com alguns locais que prometem tornar essa data inesquecível. Confira os locais de Belém para comemorar o Dia do Sexo:

THERMAS PARADISE

Localizada na Travessa 14 de Abril, no bairro de São Brás, a sauna masculina funciona todos os dias a partir das 15h. Realiza festas durante o fim de semana e, durante a semana, tem promoções como "Amigo de Quinta" e "Terça Amiga". O espaço também promove o "Bingo Boy" todas as quartas-feiras. Entrada: R$ 30 e happy hour das 15h às 16h por R$ 20.

SHOWER CRUISING BAR

O espaço, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, em São Brás, conta com bar, boate, área de piscina, cabines, darkroom e até um cinema que exibe filmes pornográficos gays. O local realiza festas temáticas e funciona todos os dias a partir das 15h. Entrada: R$ 20 até às 17h; após esse horário, R$ 25, com a opção de dupla (você + amigo) por R$ 40.

SODOM FETISH BAR

Localizado na Rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, o espaço funciona todos os sábados a partir das 16h e em outras datas programadas, divulgadas nas redes sociais. O ambiente é exclusivo para homens e conta com bar e darkroom. Entrada: R$ 25 individual e, com amigo, R$ 20 cada.

PUB CINE AVENTURA

O cinema adulto exibe filmes pornográficos para ambos os públicos, gay e hétero, além de funcionar como bar. Localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, opera todos os dias, das 13h às 22h. Entrada: R$ 20.

CINE ÓPERA

Especializado em filmes pornôs, o Cine Ópera é um dos cinemas adultos mais antigos de Belém, tendo começado a exibir filmes pornográficos na década de 1980. O local é uma área livre para diversão entre adultos, onde são realizados fetiches que envolvem exibicionismo e voyeurismo. Localizado na Avenida Nazaré, no bairro de Nazaré, funciona de segunda a sexta, das 13h às 20h. Ingresso: em torno de R$ 20.

LOCOMOTIVA

Fundado em 1977, o Locomotiva Bar inovou a noite adulta paraense, oferecendo shows sensuais com garotas, cabine erótica, boate 24 horas e pousada com variados tipos de quartos e apartamentos, que vão desde opções com piscina até pole dance. O bar funciona todos os dias na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, com preços variados.

A ideia do Dia do Sexo surgiu em 2008 como parte de uma campanha publicitária de uma marca de preservativos, mas ganhou popularidade e se tornou uma data marcante, promovendo a conscientização sobre a importância do sexo seguro.