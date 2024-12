Crocodilo gigante de 'Crocodilo Dundee' morre com mais de 90 anos

Burt, o crocodilo que participou do filme "Crocodilo Dundee" (1986), faleceu com mais de 90 anos. A notícia foi confirmada pelo parque de répteis Crocosaurus Cove, na Austrália, onde o animal viveu seus últimos anos.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Burt, o icônico crocodilo de água salgada e estrela do clássico australiano Crocodile Dundee. Burt faleceu pacificamente no fim de semana, com idade estimada de mais de 90 anos, marcando o fim de uma era incrível", comunicou o parque nas redes sociais.

VEJA MAIS

Crocodilo Dundee" narra a história de Mike Dundee (Paul Hogan), um caçador de crocodilos que vive em uma região remota da Austrália. Ao lado da repórter americana Sue Charlton (Linda Kozlowski), ele viaja para Nova York, onde se depara com uma realidade completamente diferente de sua rotina no interior australiano.

Lançado em 1986, o longa é considerado um clássico dos anos 80. Naquele ano, foi a segunda maior bilheteria dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de "Top Gun".

Burt era descrito pelo Crocosaurus Cove como um crocodilo "forte, resiliente" e com "personalidade ousada".

“Capturado na década de 1980 no Rio Reynolds, Burt se tornou um dos crocodilos mais reconhecidos do mundo, aparecendo em 'Crocodile Dundee' e ajudando a moldar a imagem da Austrália como uma terra de beleza natural acidentada e vida selvagem inspiradora", acrescentou o parque.