Saiba quem é o crocodilo 'à prova de balas' que já devorou centenas de pessoas

Há décadas, um crocodilo-do-Nilo vem aterrorizando os moradores de um pequeno país do continente africano. Nomeado como Gustave pelo francês Patrice Faye, o animal começou a ser notado na década de 1970, quando diversos cadáveres estripados e pés decepados começaram a surgir nos arredores do lago Tanganyika, em Burundi.

A princípio, as pessoas suspeitavam que um assassino em série era quem estava por trás das mortes. No entanto, à medida que os corpos foram se amontoando, descobriu-se que o responsável pelo massacre era o réptil. As mortes se espalharam por Burundi e também pelos países vizinhos: Ruanda e República Democrática do Congo. Ao longo dos anos vários esforços foram feitos para capturar Gustave, no entanto, nenhum teve sucesso.

Uma vez que ele nunca foi capturado, não se sabe ao certo o seu tamanho, mas relatos já chegaram a afirmar que o animal poderia ter mais de 12 metros de comprimento.

Segundo Patrice Faye, especialista em répteis que tentou capturar o crocodilo por mais de uma década, vários pescadores relataram que teriam acertado o animal usando armas de fogo, mas que Gustave parecia “ter o couro à prova de balas.”

Junto com uma equipe de cientistas e rastreadores locais, Patrice começou a caçar Gustave nos anos 90, na esperança de pegá-lo vivo. Em 2004, foi ao ar, na emissora americana PBS, um documentário chamado "Catching the Killer Croc", que acompanhou os esforços do especialista para rastrear o animal.

O francês verificou pessoalmente dezenas de assassinatos brutais de Gustave e observou que muitas das vítimas do crocodilo não foram comidas depois de morrerem, sugerindo que o animal estava matando "por esporte". De acordo com ele, o animal pode ter matado mais de 200 humanos.

O último avistamento de Gustave foi em 2008, no entanto, existem relatos que em 2015 ele teria sido visto arrastando um búfalo para um rio. A expectativa de vida de um crocodilo-do-Nilo é de 50 a 60 anos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)