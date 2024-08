Homem é devorado por crocodilo após cair em rio para salvar esposa

Um passeio de férias de uma família acabou se transformando em uma tragédia, após o pai do grupo cair em um rio e morrer ao ser atacado por um crocodilo. O caso ocorreu na Austrália, no último sábado (3).

Segundo a BBC News, o médico Dave Hogbin estava caminhando com a esposa e os filhos às margens do rio Annan, em Cooktown, quando parte da trilha cedeu e ele caiu no rio.

Jane, a esposa do médico, tentou resgatá-lo, mas logo também começou a afundar no rio. Percebendo isso, Dave soltou o braço dela e desapareceu nas águas.

Em depoimento, Jane informou que o local onde eles estavam fazendo a caminhada não era perigoso ou inapropriado e estavam andando normalmente antes de tudo mudar em questão de segundos.

"Estávamos apenas aproveitando um dia padrão de nossas férias e tudo mudou em 30 segundos. Ele não estava fazendo nada errado, na verdade, ele estava fazendo tudo certo, e isso ainda aconteceu. Ele me salvou, seu último ato foi não me levar junto com ele", disse ela.

Dave trabalhava na cidade de Newcastle (Austrália) e pode ter sido devorado por um crocodilo de 5 metros de comprimento. O réptil foi localizado por agentes ambientais e abatido na última segunda-feira (5). Os possíveis restos mortais de Dave foram localizados dentro do estômago do animal e a polícia australiana trabalha na identificação do corpo.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)