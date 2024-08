Olimpíadas 2024: medalhista da Austrália é preso por tentar comprar cocaína em Paris

Um dos atletas da seleção australiana de hóquei na grama foi preso, na madrugada da última terça-feira (06/8), por envolvimento com tráfico de drogas. Thomas Craig foi detido em Paris, enquanto tentava comprar cocaína na capital. O time de hóquei da Austrália foi eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Comitê Olímpico da Austrália não divulgou o nome do atleta, mas confirmou que ele havia sido detido. “O AOC continua buscando informações e tentando providenciar ajuda para o membro do time. Nenhuma acusação foi feita”, declarou o representante da entidade.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal Le Parisien, a prisão ocorreu em um distrito de Paris, e a polícia teria declarado que a detenção teria sido feita no meio da transação entre o atleta e o traficante, um adolescente de 17 anos. Ele estava com uma grama de cocaína.

Craig, de 28 anos, é atleta da seleção australiana há mais de uma década. Ele foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.