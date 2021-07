Bruno Fratus conquista a medalha de bronze no final 50m livre masculino

O Brasil garantiu mais uma medalha na natação nos Jogos Olímpicos. Bruno Fratus foi bronze na prova dos 50m livre masculino, nesta noite, no Centro Aquático de Tóquio. O brasileiro fechou a final com tempo de 21s57. O estadunidense Caeleb Dressel, que bateu o recorde olímpico com 21s07, ficou com o ouro e o francês Florent Manaudou com a prata (21s55).

- Cara, está entalado desde 2011 (o grito após a medalha). Depois do Rio principalmente. Foi um grito de finalmente! Finalmente medalhista olímpico! Finalmente eu realizei meu sonho que começou lá quando eu tinha 11 anos de idade. E não teria acontecido sem o suporte, sem o amor, sem o suporte, a torcida de tudo mundo que está até agora no meu lado. E também não teria acontecido sem a palavra de quem duvidou também - disse Bruno em entrevista ao SporTV após a prova.