Surfista Alemão deixa calção cair e mostra o bumbum nos Jogos Olímpicos de Paris

O surfista Tim Elter, que participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos de Paris, passou por um momento constrangedor durante sua atuação nos primeiros dias de competição. Enquanto estava no mar do Taiti, o atleta acabou deixando parte do calção cair, após uma onda, o que mostrou seu bumbum para as câmeras do evento esportivo.

Apesar do momento embaraçoso, o atleta brincou com a situação nas redes sociais.

"Ops. Meus primeiros Jogos Olímpicos e isso acontece", publicou Elter no TikTok.

Elter pratica surfe há mais de 10 anos e já foi sete vezes campeão na Alemanha. Ativo nas redes sociais, ele conta com 20 mil seguidores no Instagram, onde ele compartilha postagens sobre sua trajetória como atleta.

A imagem do bumbum do alemão durante as Olimpíadas não passou despercebida pelos brasileiros, que adoram fazer memes sobre situações inusitadas como essa. Em diversos comentários nas redes sociais, usuários brincaram com a situação

“Tim Elter fazendo história nas Olimpíadas", disse um usuário. "Onda do Taiti mostrando sua força", declarou outro. "Isso que é participação marcante!", destacou mais um internauta.

O atleta alemão começou bem em sua primeira bateria de disputa nas Olimpíadas de Paris e ficou em terceiro lugar, mas depois acabou indo para a repescagem, na segunda rodada classificatória. Elter foi eliminado e não passou para a fase decisiva da competição.