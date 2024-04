Lenda do surfe, Kelly Slater se despede da WLS após eliminação na Austrália e indica aposentadoria

O maior campeão da história do surfe, Kelly Slater, anunciou nesta terça-feira (16) a aposentadoria da WLS (Circuito Mundial de Surfe). O estadunidense foi eliminado ainda na etapa de Margaret River, Austrália, e não passou no corte da metade da temporada. Assim, após a derrota, o surfista de 52 anos afirmou que a temporada de 2024 foi a última completa da carreira.

Com a derrota na etapa, Slater ficou fora dos 22 primeiros do ranking e não se classificou para as próximas fases. Com isso, após 11 títulos mundiais, Kelly decidiu que é hora de parar.

"Tudo chega ao fim e, se você não se adaptar, não consegue sobreviver. Eu não estou 100% motivado como o mundo está agora. Foi uma vida incrível, rica em memórias", declarou o surfista.

Kelly foi eliminado na etapa pelo compatriota Griffin Colapinto, que ocupa a primeira posição do ranking, enquanto o veterano está na 33º colocação. Apesar da aposentadoria, Slater afirmou que ainda vai participar de eventos como convidado. O primeiro será na etapa de Fiji.

O norte-americano já havia anunciado a aposentadoria uma vez. O surfista afirmou, em 2018, que não disputaria o mundial no ano seguinte, contudo, ele voltou atrás da decisão e seguiu competindo. O principal objetivo era disputar os Jogos Olímpicos, já que a modalidade só começou a ser disputada nas Olimpíadas a partir da última edição, mas não se classificou.

Kelly conquistou o primeiro título da carreira em 1992, com apenas 20 anos. Depois disso, vieram mais 10 troféus, em 94, 95, 96, 97, 98, 2005, 2006, 2008, 2010 e 2011, que os colocaram como o maior vencedor do surfe mundial e lenda viva do esporte.