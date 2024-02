Bicampeão de surfe, Filipe Toledo deixa Circuito Mundial e anuncia pausa para cuidar da saúde mental

O bicampeão mundial Filipe Toledo anunciou que dará uma pausa das competições. O atleta comunicou a decisão por meio das redes sociais no último domingo (11). Segundo o sufista, ele precisa desse tempo para cuidar da saúde mental. Com isso, ele perde o Circuito Mundial de 2024.

Apesar do abandono do mundial, Toledo garantiu que estará nas Olimpíadas de Paris, que começam em julho deste ano. No comunicado, o sufista destacou que foi uma decisão difícil e que tomou com o apoio das pessoas que são próximas a ele.

“É com tristeza no coração que anúncio hoje [domingo] que estou me retirando do restante da temporada 2024 do Circuito Mundial. Esta decisão tem sido muito difícil para mim e foi tomada depois de dias de discussão com as pessoas mais próximas de mim. A WSL tem me apoiado bastante e fico muito grato por terem me concedido o wildcard [convite] para o início da temporada de 2025. Estou comprometido em voltar melhor do que nunca”, declarou o brasileiro, que conquistou os títulos de 2022 e 2023

A World Surf League (Liga Mundial de Surfe) apoiou a decisão do atleta. E destacou que é importante cuidar a saúde mental dos atletas. A organização também afirmou que o Filipe volta para as competições da elite do surfe em 2025 como "wildcard", ou seja, como convidado.

"Nós apoiamos a decisão do Filipe de priorizar sua saúde mental e física no momento que ele dá um passo para trás. Esperamos que isso dê a ele o espaço que ele precisa para se recuperar e esperamos vê-lo de volta entre os melhores em 2025", declarou Jessi Miley-Dyer, chefe esportivo da WSL.

O atleta ainda afirmou que o fato de estar em alto nível nos últimos anos causou um "impacto negativo" nele e que, por isso, precisava dessa pausa para se cuidar.

“Sempre fui muito honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com as lesões, mas também com a questão da saúde mental. Competir no mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e necessito agora de uma pausa, para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira”, completou o brasileiro.

Filipe já tinha falado sobre problemas emocionais que teve de lidar ao longo da carreira. O pai do atleta, Ricardinho Toledo, fez um desabafo nas redes sociais após as críticas direcionados ao filho por conta da desistência dele na etapa de Pipeline deste ano.

Até o momento, o brasileiro continua confirmado na ISA Games, torneio que dará mais uma vaga para os Jogos de Paris. Gabriel Medina e Yago Dora irão disputa a competição com Toledo. Caso ele desista, Ítalo Ferreira pode assumir o lugar.

Filipe é o atual bicampeão da WSL e o segundo brasileiro a somar mais de um título na liga, ficando atrás de Gabriel Medina, que tem três. Ainda no comunicado, o surfista disse que é apaixonado pelo esporte e pelo Circuito Mundial, mas destacou que precisa desta pausa.

"Eu tenho muita paixão por esse esporte, mas eu preciso de um tempo para me recupera totalmente para poder volta mais forte do que nunca. Agradeço o apoio e a lealdade da minha família, amigos, patrocinadores e a WSL. Eu espero que meus fãs enrenda essas decisão e esteja comigo quando eu voltar no próximo ano. Desejo aos meus colegas uma ótima temporada do Circuito Mundial. Estarei assistindo", finalizou Filipe Toledo.