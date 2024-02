Derrota para a Argentina no Pré-Olímpico repete marca de 20 anos atrás, com Diego e Robinho

A seleção brasileira masculina de futebol, liderada por nomes como Endrick e companhia, enfrentou um duro golpe ao ser eliminada no Pré-Olímpico, perdendo a chance de disputar a terceira medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas. Apesar do impacto negativo, isso não é algo inédito na história recente do país, que já passou por situações semelhantes nas últimas duas décadas.

Sob a direção de Ramon Menezes, o time, composto por jovens talentos e jogadores estabelecidos, reviveu uma situação semelhante à ocorrida há 20 anos, quando a equipe nacional não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos. Se em 2024 nomes como Endrick, Jhon Kennedy e Gabriel Pec não corresponderam às expectativas, em 2004, uma geração igualmente brilhante sucumbiu diante dos adversários sul-americanos, com jogadores como Maicon, Edu Dracena, Diego e Robinho em campo.

Apesar desse revés, o Brasil participou das últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos, conquistando medalhas em todas elas: uma de bronze, uma de prata e duas de ouro. As conquistas mais significativas foram nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e em Tóquio, em 2020, quando a equipe liderada por Neymar e companhia alcançou o lugar mais alto do pódio.

Em 2016, com nomes como Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol, o Brasil conquistou o ouro, e em 2020, com Richarlison, Antony e Daniel Alves, repetiu o feito. Anteriormente, em Pequim 2008, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze ao vencer a Bélgica por 3 a 0. A prata veio em Londres 2012, quando perdeu para o México na final. No total, o Brasil acumula sete medalhas no futebol masculino: duas de ouro (2016 e 2020), três de prata (1984, 1988 e 2012) e duas de bronze (1996 e 2008).