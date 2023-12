Com Endrick e John Kennedy, Ramon Menezes convoca seleção sub-23 para disputa de Pré-Olímpico

O treinador Ramon Menezes anunciou hoje os 23 jogadores convocados para o Torneio Pré-Olímpico, que acontecerá na Venezuela de 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024.

Dentre os convocados estão três estreantes na lista de Ramon: o atacante Endrick, do Palmeiras, o meio-campista Danilo, do Nottingham Forest, e o lateral Luan Cândido, do Red Bull Bragantino.

Na fase inicial, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A preparação terá início em 8 de janeiro na Granja Comary, em Teresópolis, e a delegação seguirá para a Venezuela em 16 de janeiro.

SAIBA MAIS



A estreia do Brasil será contra a Bolívia, em 23 de janeiro, seguida pelo jogo contra a Colômbia em 26 de janeiro. Em 29 de janeiro, a equipe de Ramon enfrentará o Equador, encerrando a fase de grupos diante da Venezuela em 1º de fevereiro.

O formato do torneio é semelhante à edição anterior, com as duas melhores equipes de cada grupo avançando para a fase final. Os dois primeiros colocados nesta etapa garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Brasil é o atual bicampeão olímpico no futebol masculino.

"É uma chave equilibrada na qual apenas duas equipes se classificam. Estou confiante porque estamos muito bem representados por esses atletas, que já têm um histórico na Seleção Brasileira; muitos foram campeões nas categorias sub-15 sul-americano, sub-20 sul-americano e até mesmo campeões mundiais. Tenho certeza de que faremos um bom torneio", comentou o treinador.

Veja a lista dos convocados por Ramon Menezes:

Goleiros:

- Mycael - Athletico-PR

- Andrew - Gil Vicente (POR)

- Matheus Donelli - Corinthians

Laterais:

- Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

- Matheus Dias - Internacional

- Luan Cândido - Red Bull Bragantino

- Patryck - São Paulo

Zagueiros:

- Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

- Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

- Robert Renan - Zenit (RUS)

- Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

- Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

- Marlon Gomes - Vasco da Gama

- Aleksander - Fluminense

- Ronald - Grêmio

- Gabreil Pirani - DC United (EUA)

- Danilo - Nottingham Forest (ING)

Atacantes:

- Marquinhos - Nantes (FRA)

- Giovane - Corinthians

- Gabriel Pec - Vasco da Gama

- Guilherme Biro - Corinthians

- Endrick - Palmeiras

- John Kennedy - Fluminense