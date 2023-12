Endrick, do Palmeiras, 'tira onda' no espanhol em entrevista ao Real Madrid TV; vídeo

O Endrick mal chegou no Real Madrid e já está impressionando a torcida merengue. Não por suas atuações, já que ele ainda não estreou, mas pela personalidade mostrada em sua primeira entrevista no clube.

O atacante de 17 anos, formado no Palmeiras, conversou com a repórter da Real Madrid TV antes do duelo de domingo (17) entre Real Madrid e Villarreal, por LaLiga, no Santiago Bernabéu, e, em um espanhol, falou:

"É um sonho de criança estar aqui. Graças a Deus estou aqui com minha família, com todas as pessoas que estão comigo. Acredito que vai ser uma história muito grande".

Endrick foi conhecer seus futuros companheiros de equipe do Real Madrid, mas ainda não se juntará a eles. O jogador se apresenta ao novo clube somente no segundo semestre de 2024, para a próxima temporada europeia.