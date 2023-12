Endrick visita CT do Real Madrid e conversa com Carlo Ancelotti; vídeo

O atacante Endrick, do Palmeiras, fez neste sábado (16/12) uma visita ao centro de treinamento do Real Madrid. O jogador já foi contratado pela equipe merengue e chegará ao novo clube em julho de 2024. Ele visitou a estrutura do clube, se encontrou com seus futuros colegas e com o treinador do Real, Carlo Ancelotti.

O clube merengue divulgou a visita de Endrick através das redes sociais. Nas imagens ele aparece cumprimentando o treinador italiano, além do compatriota Rodrygo, e outro jogadores do elenco como Jude Bellingham, Luka Modric, Toni Kroos e outros.

Veja:

Endrick desembarcou em Madrid nesta sexta (15/12). Entre os compromissos do atacante estão reuniões com dirigentes do clube, além de assistir a partida desse domingo (17/12), entre Real Madrid e Villareal, no Santiago Bernabéu.

A viagem também será importante para que o atleta de 17 anos e sua família dê andamento ao planejamento para sua mudança, prevista para julho de 2024.

SAIBA MAIS





O jovem de 17 anos foi o protagonista na reta final do Brasileirão, justamente no momento de crescimento do Alviverde na competição. No jogo da “virada de chave”, diante do Botafogo na heroica virada por 4 x 3, Endrick marcou duas vezes e foi o grande nome da vitória que deu ao time fôlego para buscar a taça.

Mas não foi só isso: ao todo, foram 6 gols nos últimos oito compromissos do ano. O último deles, justamente na partida que garantiu o título para o Verdão, diante do Cruzeiro, no empate por 1 x 1.