O que precisa para o Paysandu deixar a zona de rebaixamento nesta rodada da Série B? Confira

Paysandu enfrenta a Ferroviária-SP nesta segunda-feira (30), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time paraense busca a terceira vitória consecutiva na competição. Mesmo que conquiste mais um triunfo nesta noite, o Papão deixará a lanterna, mas seguirá na zona de rebaixamento.

A situação do Lobo se complicou ainda mais após os resultados dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, na noite do último domingo (29). O Amazonas-AM empatou por 1 a 1 fora de casa com o Novorizontino-SP e chegou aos 14 pontos. Já o Volta Redonda-RJ venceu o Operário-PR por 1 a 0, também alcançando os 14 pontos.

O Volta Redonda ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos. Na disputa para escapar da “degola” estão: Amazonas-AM, em 17º, com 14 pontos; Botafogo-SP, em 18º, com 13 pontos; Athletic-MG, em 19º, com 12 pontos; e, por último, o Papão, com apenas 10 pontos

Jogando em casa, o Athletic foi derrotado de virada pelo Remo por 2 a 1, na tarde do último domingo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro não somou pontos e pode permanecer na lanterna da competição caso o Paysandu vença a Ferroviária nesta segunda-feira. Outro clube que ainda luta para sair da zona de rebaixamento e entra em campo nesta noite é o Botafogo-SP, que enfrenta o Cuiabá às 21h, na Arena Pantanal.

Mesmo com uma vitória nesta rodada, o Paysandu não conseguirá sair da zona de rebaixamento, mas ficará muito próximo disso. A diferença para deixar o Z-4, que até duas rodadas atrás era de oito pontos, pode cair para apenas um ponto ao final da 14ª rodada.

Paysandu e Ferroviária terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.