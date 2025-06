Jogador da Ferroviária-SP projeta jogo complicado contra o Paysandu na Curuzu: 'Será muito difícil'

O Paysandu recebe a Ferroviária-SP, 12ª colocada na Série B, na próxima segunda-feira (30). O Papão busca a terceira vitória consecutiva, enquanto a Locomotiva quer embalar com a segunda. Apesar do momento mais favorável na tabela, a equipe paulista não espera jogo fácil diante do time paraense, conforme destacou o zagueiro Ronaldo Alves.

"Conhecendo o Paysandu, entendemos que será muito difícil, independente do momento que eles vinham, eles estão com duas vitórias seguidas agora, é um adversário complicado. Esperamos um grande jogo. Mas estamos nos preparando para fazer um jogo de frente contra eles, mesmo fora de casa. Estamos nos preparando para fazer um grande jogo contra um grande adversário", declarou o jogador.

A Ferroviária vem de vitória sobre o CRB-AL e busca se estabilizar na tabela para se aproximar do G-4. Além de reconhecer a força do adversário, Ronaldo Alves também destacou o papel da torcida bicolor, especialmente quando o jogo é na Curuzu.

"Eu estive algumas vezes lá, é um estádio um pouco menor, bem diferente do Mangueirão. Até pela pressão do torcedor, a força, talvez até por isso, tenha tido essa mudança. Mas, vamos fazer o nosso plano de jogo, entrar concentrado para que nada disso venha afetar no nosso plano, estrutura e estratégia que a gente tem para fazer um grande jogo", ressaltou.

Vale destacar que a expectativa é de casa cheia. Durante a semana, o Paysandu divulgou uma parcial de vendas e mais de 10 mil torcedores já garantiram presença para a partida, válida pela 14ª rodada da Série B.

O confronto entre Paysandu e Ferroviária acontece nesta segunda-feira (30), às 19h, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.