Reverson revela espírito do Paysandu contra a Ferroviária: 'Vai ser uma guerra!'

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (30), na Curuzu, para encarar a Ferroviária em mais um duelo crucial pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após duas vitórias consecutivas — contra Botafogo-SP e Remo — que quebraram uma longa sequência sem vencer, o time bicolor tenta manter o embalo para deixar a lanterna da competição. E quem trata o próximo compromisso como um verdadeiro campo de batalha é o lateral-esquerdo Reverson.

“Vai ser uma guerra”, resumiu o jogador, que foi o entrevistado desta sexta-feira (28), após o treino no Centro de Treinamentos Raul Aguilera. “A gente tem encarado como uma decisão, como realmente uma guerra por conquistar pontos. Sabemos que só assim vamos conseguir sair dessa situação que estamos hoje”, completou.

Apresentado em março, Reverson já disputou 15 jogos com a camisa do Papão, sendo 11 deles pela Série B. Alternando entre titular e opção no banco, ele tem sido uma espécie de coringa no elenco. Já atuou como ponta e até improvisado na lateral direita. Para o confronto contra a Ferroviária, vê o time mais maduro e fortalecido pelas vitórias recentes.

“A gente tem conseguido não sofrer gols, isso é muito importante. Quando a gente criou, conseguimos fazer os gols. Essa sequência boa dá confiança e tranquilidade pra fazer nosso trabalho”, avaliou.

Clima bom

Além do desempenho em campo, o lateral destacou a importância do momento fora das quatro linhas, com uma melhora física e mental do grupo, após semanas seguidas de jogos em sequência. “O mais importante é a recuperação física depois dessa maratona. E acertar cada detalhe de jogo a jogo, corrigir o que fizemos de ruim e melhorar o que temos de bom”.

A chegada dos 10 reforços e a confiança passada pela comissão técnica, especialmente pelo técnico Claudinei Oliveira, também foram pontos destacados por Reverson. “Ele tem dado confiança, o pessoal que chegou também tem ajudado. O que muda é a confiança, o trabalho e esse tempo de treino que faz com que o time se junte”, disse.

A pressão pelo resultado é grande, mas o jogador acredita no papel da torcida, que vem apoiando mesmo nos momentos mais difíceis. “A torcida está com a gente em todos os jogos. O que a gente tenta fazer é ir pra cima, ter volume de jogo, pra que a torcida nos apoie do início ao fim, assim como ela tem feito.”

Na lanterna da Série B com 10 pontos, o Paysandu sabe que a margem de erro é pequena. Mas para Reverson, o foco está no desempenho do grupo. “A gente tem procurado fazer o nosso melhor. O adversário, claro, vamos estudar, tem suas particularidades. Mas fazendo o nosso, temos certeza que o resultado vem”, disse.