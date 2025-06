Marrony pode ser novidade no time titular do Remo contra o Athletic, em Minas Gerais

O atacante Marrony pode ganhar uma vaga entre os titulares do Remo para o jogo contra o Athletic, marcado para este domingo (29), às 16h, em São João del Rei (MG), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador tem recebido atenção nos treinos do técnico António Oliveira e agrada à comissão técnica pela boa forma física e aplicação tática.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, Marrony tem se destacado não apenas pelos recursos técnicos, mas também pela contribuição defensiva na primeira linha de marcação, um dos pontos cobrados pelo treinador português, que também busca mais precisão na troca de passes.

Contratado na última janela de transferências, Marrony estreou pelo Leão no clássico Re-Pa, no último sábado (21). Ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo, substituindo o zagueiro Camutanga, e teve participação razoável no setor ofensivo.

VEJA MAIS

Com 20 pontos, o Remo ocupa a oitava posição na tabela da Série B. Em caso de vitória, o clube azulino pode encostar no G4 e, a depender de outros resultados, terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados. Já o Athletic, vem de duas vitórias consecutivas, e uma vitória sobre o time azulino pode tirar o clube mineiro da zona de rebaixamento, onde atualmente ocupa a 18ª posição, com 12 pontos.

A partida entre Athletic-MG e Remo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter de Esportes)