Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Henrique Bittencourt retorna ao Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC) como novo Analista de Desempenho, marcando sua terceira passagem pelo Leão do Pici. O profissional, que recentemente deixou o Remo após a saída do executivo de futebol Sérgio Papellin, volta para reforçar a comissão técnica do Fortaleza.

Henrique chegou ao Remo no início de maio, após ser desligado do Paysandu, onde saiu junto com o executivo de futebol Felipe Albuquerque. Desde então, vinha atuando no Baenão, contribuindo com análises de mercado e desempenho, após convite feito pelo então executivo Sérgio Papellin, que atualmente trabalha no Fortaleza.

No Leão do Pici, Henrique foi um dos responsáveis pela criação do CIFEC em 2016, ao lado de Leandro Costa — atual chefe do departamento — e Rafael Silva, que hoje atua no Remo. Durante suas duas passagens anteriores pelo clube, o analista contribuiu para a conquista de oito títulos, entre eles o Pentacampeonato Cearense e o Tricampeonato da Copa do Nordeste.

Além disso, Henrique participou das campanhas de destaque do Fortaleza nos últimos anos, como as classificações para o G4 do Brasileirão em 2021 e 2024, a histórica arrancada na competição em 2022, as três classificações para a CONMEBOL Libertadores e o vice-campeonato da CONMEBOL Sul-Americana em 2023.

“Voltar ao Fortaleza é como retornar para casa. Sempre que o clube me chama, é uma convocação que atendo com muita energia e vontade de contribuir. O CIFEC conta com profissionais experientes e com história no clube, e chego para somar. Já passamos por momentos de glória e também por fases difíceis, mas com união, dedicação e trabalho, vamos superar tudo novamente e dar a volta por cima”, destacou Henrique.

Agora, Henrique integra um time de sete profissionais no CIFEC, incluindo Leandro Costa, Edinardo Alves, Richard Queiroz, Fabiano Rodrigues, Bernardo Lima e Léo Porto — este último também auxiliar-técnico do time principal e treinador do Sub-20. O departamento atua no Centro de Excelência Alcides Santos, diretamente ligado à Diretoria de Futebol e à comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda.